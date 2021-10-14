Dev maç öncesi son gelişmeler! 10 soru cevap bekliyor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındıİki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı#Merkez Bankası
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak, Dolmabahçe suya batacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak, Dolmabahçe suya batacak!#İklim Değişikliği
Vakalar neden düşmüyor Rakamları çivileyen yanlışlar...Vakalar neden düşmüyor? Rakamları çivileyen yanlışlar...#Koronavirüs
Mahkemeden önemli karar Aracı teslim etmedin hapsi...Mahkemeden önemli karar! 'Aracı teslim etmedin' hapsi...#Araç Kiralama
Norveçte oklu saldırgan dehşeti Çok sayıda kişi hayatını kaybettiNorveç'te oklu saldırgan dehşeti! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti#Norveç
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
Millet İttifakında fokurdama Karşılıklı restleşme...Millet İttifakı'nda fokurdama! Karşılıklı restleşme...#Siyasi Cinayetler
Ölümüne takip 20 yıl boyunca kaçtı... Facebookta yakalandıÖlümüne takip! 20 yıl boyunca kaçtı... Facebook'ta yakalandı!#Cinayet
Muharrem İnce CNN TÜRKte açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdırMuharrem İnce CNN TÜRK'te açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalıdır#Muharrem İnce
İngiltere krizde, Johnson lüks tatilde Haftalığı 310 bin TLlik malikaneyi kiraladıİngiltere krizde, Johnson lüks tatilde! Haftalığı 310 bin TL'lik malikaneyi kiraladı#İngiltere Başbakanı
Banyan ağacına asılı 10 esrarengiz cesetBanyan ağacına asılı 10 esrarengiz ceset#Banyan Ağacı
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Aktif vakaların yüzde 40ını...Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Aktif vakaların yüzde 40'ını...#Bilim Kurulu Toplantısı
G.Saraylı Nelssondan şaşırtan itiraf Böylesini görmedimG.Saraylı Nelsson'dan şaşırtan itiraf! 'Böylesini görmedim'#Galatasaray
MİT ve Emniyetten flaş operasyon İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandıMİT ve Emniyet'ten flaş operasyon! İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandı#MIT
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Dev maç öncesi son gelişmeler! 10 soru cevap bekliyor...

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Vitor Pereira
Süleyman Arat

Süper Lig’de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, iki kulüp arasındaki çekişmeli rekabetin yanı sıra bireysel bazda önemli mücadelelere sahne olacak. Teknik patronlar Abdullah Avcı ile Vitor Pereira’nın taktik ve kadro seçimleriyle öne çıkacağı karşılaşmada, bazı kilit futbolcuların göstereceği performans da hayati rol oynayacak. Kritik maç öncesi iki taraf için de toplamda 10 soru yanıtını bekliyor...

Haberin Devamı

SPOR SERVİSİ - Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı birçok anlamda rekabete sahne olacak. İki köklü kulübün yıllardır süregelen rekabetinin yanı sıra, Pazar günü oynanacak maç Abdullah Avcı-Vitor Pereira taktik savaşına, Uğurcan Çakır-Altay Bayındır rekabetine, iki defans hattının, orta sahaları ve gol bölgelerinin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Kağıt üzerinde zevkli ve çekişmeli geçeceği öngörülen maçın önümüzdeki haftaya da damgasını vurması bekleniyor.

Ligde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik 1 yenilgi ve 19 puanla lider durumda olan Fenerbahçe'nin, 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanla 2. sırada bulunan namağlup ünvanlı Trabzonspor deplasmanında sergileyeceği performans ve alacağı sonuç merakla beklenirken, Trabzon cephesi de formda kadrolarıyla bu yıl ezeli rekabette galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Son Dakika: Fenerbahçenin yıldızı Attila Szalaiye Sevilla kancası

İlgili Haber:Son Dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye Sevilla kancası!

Sahada, kulübelerde ve tribünde müthiş bir heyecana sahne olması beklenen maçta ki teknik adamın da eksik yönlerini gizlemek, rakibe taktiğini belli etmemek için son 1 haftadır gece gündüz kağıt üzerinde çalışıyor.

Haberin Devamı

FENERAHÇE’NİN ARTILARI

Vitor Pereira’nın taktik ve analiz başarısı, her rakibin oyun anlayışına göre farklı kadroları cesurca sahaya sürmesi sarı lacivertli ekibin en büyük umudu olurken, saha içinde de Serdar Aziz (Tisserand)-Kim-Szalai’den oluşan uyumlu defans üçlüsü, Mesut Özil’in dönüş maçı olacak olması, Serdar Dursun, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Berisha’nın yükselen form grafiği diğer avantajları olarak öne çıkmakta.

Dev maç öncesi son gelişmeler 10 soru cevap bekliyor...

TRABZONSPOR’UN ARTILARI

Ligde yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olan Trabzonspor’un bu özgüveni ve tribünleri dolduracak taraftarlara da yaratacak. Ayrıca orta sahadaki etkili oyununu 5 golle süsleyen Bakasetas ve birlikte uzun süredir yan yana oynadığı Manolis Slopis’le olan uyumu, hücum hattında Gervinho, Cornelius, Nwakaeme ve sakatlığını atlatıp oynarsa Marek Hamsik'in performansları ile sağ bek Bruno Peres’in yakaladığı form grafiği bordo mavili ekibin en büyük artıları.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1-Taraftarlar arasında, milli takımın 1 numaralı formasında aralarında rekabet olan Uğurcan Çakır mı yoksa Altay Bayındır mı takımını sırtlayan isim olacak?

Haberin Devamı

Abdullah Avcı ile Vitor Pereira arasında maç önü ve maç içinde sürekli değişen bir taktik mücadelesinden kim zaferle çıkacak, hangi teknik adam maç içindeki B planıyla rakibini mat edecek?

2-Trabzonspor’un etkili hücum silahları Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Hamsik, Nwakaeme ile Serdar Aziz (Tisserand)-Kim-Szalai arasındaki mücadele nasıl sonuçlanacak? Bu maç Ferdi Kadıoğlu için de büyük bir sınav olacak. Orta dörtlünün solunda oynarsa Gervinho, sağında oynarsa Nwakaeme karşısında en ciddi sınavındaki performansı ne olacak? Burada Pereira'dan Novak dokunuşu gelebilir mi?

Haberin Devamı

Dev maç öncesi son gelişmeler 10 soru cevap bekliyor...

3- Uzun süredir forma giyemeyen Nazım Sangare şans bulursa Nwakaeme karşısında nasıl oynayacak, Serdar Aziz'in gözündeki sakatlık ne kadar dezavantaj oluşturacak. Mili takımdan yorgun dönecek Valencia görev almazsa gol bölgesinde milli takımdan yüksek moralle dönen Serdar Dursun mu oynayacak?

4-Bakasetas’ın karşısında görev alacak Gustavo’nun yanında Jose Sosa’mı Mert Hakan Yandaş mı yoksa Miha Zajc mı görev alacak?

5-Milli takımdan gol atıp yüksek moralle dönen Pelkas’ın, görev alırsa Diego Rossi’nin Bruno Peres karşısındaki performansı cevabı dört gözle beklenen sorular olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

TRABZON CEPHESİNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1-Başarısız milli takım ve Beşiktaş serüvenlerinin ardından Trabzon'la müthiş bir doku uyumu yaşayan Abdullah Avcı'nın Pazar günü sahaya nasıl bir taktik anlayışıyla çıkacak? Genelde B planı olmadığı için eleştirilen Abdullah Avcı, aynı hataya düşer mi?

2-Milli takımda sakat dönen Marek Hamsik bu dev maça yetişip yetişemeyeceği maçın en çok merak edilen sorusu. Hamsik sakatlıktan kurtulamaz veya riske edilmezse Abdullah Avcı'nın onun yokluğunu Siopis’le doldurması muhtemel gözüküyor.

Haberin Devamı

3-Fenerbahçe maçlarında farklı oynayan, sahada adeta yıldızlaşan kaleci Uğurcan Çakır bakalım Pazar günü nasıl olacak. Son milli maçta topu oyuna çabuk sokarak galibiyet golünün de hazırlayıcısı olarak alkış alan genç kalecinin Pazar günkü performansı bordo mavili takım için çok belirleyici olacak.

4-Trazonspor'un en etkili ismi olan Bakasetas'ın Gustavo karşısındaki performansı merakla beklenirken bir başka detay. Aynı şekilde Cornelius'un Kim ve Szalai karşısında ne yapabileceği bir başka ilginç detay.

5-Hem savuna hem hücum tarafında sağ kanatta bu maça kadar başarıyla oynayan Bruno Peres'in, Trabzonspor'u zayıf karnı olarak tartışılan sol bekte İsmail veya Denswil'in performansları maçın sonucuna etki edebileceği için büyük önem taşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Trabzonspor#Vitor Pereira

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!