Dev maç öncesi son gelişmeler! 10 soru cevap bekliyor...

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SPOR SERVİSİ - Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı birçok anlamda rekabete sahne olacak. İki köklü kulübün yıllardır süregelen rekabetinin yanı sıra, Pazar günü oynanacak maç Abdullah Avcı-Vitor Pereira taktik savaşına, Uğurcan Çakır-Altay Bayındır rekabetine, iki defans hattının, orta sahaları ve gol bölgelerinin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Kağıt üzerinde zevkli ve çekişmeli geçeceği öngörülen maçın önümüzdeki haftaya da damgasını vurması bekleniyor.

Ligde 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik 1 yenilgi ve 19 puanla lider durumda olan Fenerbahçe'nin, 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanla 2. sırada bulunan namağlup ünvanlı Trabzonspor deplasmanında sergileyeceği performans ve alacağı sonuç merakla beklenirken, Trabzon cephesi de formda kadrolarıyla bu yıl ezeli rekabette galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Sahada, kulübelerde ve tribünde müthiş bir heyecana sahne olması beklenen maçta ki teknik adamın da eksik yönlerini gizlemek, rakibe taktiğini belli etmemek için son 1 haftadır gece gündüz kağıt üzerinde çalışıyor.

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FENERAHÇE’NİN ARTILARI

Vitor Pereira’nın taktik ve analiz başarısı, her rakibin oyun anlayışına göre farklı kadroları cesurca sahaya sürmesi sarı lacivertli ekibin en büyük umudu olurken, saha içinde de Serdar Aziz (Tisserand)-Kim-Szalai’den oluşan uyumlu defans üçlüsü, Mesut Özil’in dönüş maçı olacak olması, Serdar Dursun, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Berisha’nın yükselen form grafiği diğer avantajları olarak öne çıkmakta.

TRABZONSPOR’UN ARTILARI

Ligde yenilgi yüzü görmeyen iki takımdan biri olan Trabzonspor’un bu özgüveni ve tribünleri dolduracak taraftarlara da yaratacak. Ayrıca orta sahadaki etkili oyununu 5 golle süsleyen Bakasetas ve birlikte uzun süredir yan yana oynadığı Manolis Slopis’le olan uyumu, hücum hattında Gervinho, Cornelius, Nwakaeme ve sakatlığını atlatıp oynarsa Marek Hamsik'in performansları ile sağ bek Bruno Peres’in yakaladığı form grafiği bordo mavili ekibin en büyük artıları.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1-Taraftarlar arasında, milli takımın 1 numaralı formasında aralarında rekabet olan Uğurcan Çakır mı yoksa Altay Bayındır mı takımını sırtlayan isim olacak?

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Abdullah Avcı ile Vitor Pereira arasında maç önü ve maç içinde sürekli değişen bir taktik mücadelesinden kim zaferle çıkacak, hangi teknik adam maç içindeki B planıyla rakibini mat edecek?

2-Trabzonspor’un etkili hücum silahları Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Hamsik, Nwakaeme ile Serdar Aziz (Tisserand)-Kim-Szalai arasındaki mücadele nasıl sonuçlanacak? Bu maç Ferdi Kadıoğlu için de büyük bir sınav olacak. Orta dörtlünün solunda oynarsa Gervinho, sağında oynarsa Nwakaeme karşısında en ciddi sınavındaki performansı ne olacak? Burada Pereira'dan Novak dokunuşu gelebilir mi?

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3- Uzun süredir forma giyemeyen Nazım Sangare şans bulursa Nwakaeme karşısında nasıl oynayacak, Serdar Aziz'in gözündeki sakatlık ne kadar dezavantaj oluşturacak. Mili takımdan yorgun dönecek Valencia görev almazsa gol bölgesinde milli takımdan yüksek moralle dönen Serdar Dursun mu oynayacak?

4-Bakasetas’ın karşısında görev alacak Gustavo’nun yanında Jose Sosa’mı Mert Hakan Yandaş mı yoksa Miha Zajc mı görev alacak?

5-Milli takımdan gol atıp yüksek moralle dönen Pelkas’ın, görev alırsa Diego Rossi’nin Bruno Peres karşısındaki performansı cevabı dört gözle beklenen sorular olarak öne çıkıyor.

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TRABZON CEPHESİNDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1-Başarısız milli takım ve Beşiktaş serüvenlerinin ardından Trabzon'la müthiş bir doku uyumu yaşayan Abdullah Avcı'nın Pazar günü sahaya nasıl bir taktik anlayışıyla çıkacak? Genelde B planı olmadığı için eleştirilen Abdullah Avcı, aynı hataya düşer mi?

2-Milli takımda sakat dönen Marek Hamsik bu dev maça yetişip yetişemeyeceği maçın en çok merak edilen sorusu. Hamsik sakatlıktan kurtulamaz veya riske edilmezse Abdullah Avcı'nın onun yokluğunu Siopis’le doldurması muhtemel gözüküyor.

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3-Fenerbahçe maçlarında farklı oynayan, sahada adeta yıldızlaşan kaleci Uğurcan Çakır bakalım Pazar günü nasıl olacak. Son milli maçta topu oyuna çabuk sokarak galibiyet golünün de hazırlayıcısı olarak alkış alan genç kalecinin Pazar günkü performansı bordo mavili takım için çok belirleyici olacak.

4-Trazonspor'un en etkili ismi olan Bakasetas'ın Gustavo karşısındaki performansı merakla beklenirken bir başka detay. Aynı şekilde Cornelius'un Kim ve Szalai karşısında ne yapabileceği bir başka ilginç detay.

5-Hem savuna hem hücum tarafında sağ kanatta bu maça kadar başarıyla oynayan Bruno Peres'in, Trabzonspor'u zayıf karnı olarak tartışılan sol bekte İsmail veya Denswil'in performansları maçın sonucuna etki edebileceği için büyük önem taşıyor.