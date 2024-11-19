Dev kulüpler Osimhen'i istiyor, Nijeryalı golcü Galatasaray'dan vazgeçmiyor

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Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol, 4 asiste imza atan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İtalyan basınında Napoli ile 2026 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldızın bir sonraki durağı ile ilgili hemen hemen her gün bir haber çıkıyor. La Gazetta dello Sport, sarı kırmızılılardaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Osimhen’in durumunu İngiliz devleri Manchester United, Chelsea ve Arsenal’in yakından takip ettiğini yazdı.

NAPOLİ’NİN ÖNCELİĞİ PARA

Napoli’de yayımlanan Il Mattino gazetesi ise teknik direktörlük görevine Ruben Amorim’i getiren Manchester United’ın, Victor Osimhen için Napoli’ye 40 milyon Euro’nun yanı sıra piyasa değeri 50 milyon Euro olan Hollandalı santrfor Joshua Zirkzee’yi takas olarak önerdiğini okurlarına aktardı. Ancak önceliği 25 yaşındaki oyuncuyu satmak olan Napoli’nin Kırmızı Şeytanlar’ın için takas fikrine sıcak bakmadığı ve 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin ödenmesini talep ettiği vurgulandı.

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BURUK: OSİMHEN HAALAND’DAN DAHA İYİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk dün katıldığı bir yayında Osimhen’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Asist Analiz’e konuşan Buruk “Haaland mı Osimhen mi?” sorusuna, “Belki ilk aklınıza Haaland gelir ama City de son haftalarda kaybettiği için şu an en iyi Victor Osimhen diyebilirim” dedi. Buruk Nijeryalı golcü ile ilgili, “Gördüğüm oyuncular arasında en iyisi şu an. Yüzde 50-60’ında diyebilirim. Buraya geldi direkt oynamaya başladı, sakatlığı oldu, aslında fiziksel olarak yüzde 100’ü bulsa gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.