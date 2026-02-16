Dev Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta kaos! Kavga sonrası 2-4 ay ceza kapıda

Haberin Devamı

İstanbul'daki dev maç öncesi Juventus, cumartesi akşamı Inter deplasmanına çıktı. Juventus iki kere geriye düştüğü maçın son dakikasında yıkıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Cambiaso (kk), 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti. Juventus'un golleri 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dakikada Manuel Locatelli'den geldi.

KALULU'NUN KIRMIZI KARTI SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Juventus'ta Pierre Kalulu, 42. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu kırmızı kart sonrası ortalık karıştı.

Kalulu'nun tartışmalı kırmızı kartının ardından, Juventus CEO'su Damien Comolli ve Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini tribünlerden soyunma odasına giden merdivenlere koşarak maçın hakemi La Penna'nın üzerine yürüdü. Juventus Teknik Direktörü Spaletti de onlara katıldı ama tecrübeli teknik adam Comolli'yi hakemden uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

COMOLLİ VE CHIELLINI'YE CEZA YOLDA

Taraftarların çektiği ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası Juve yöneticilerinin ne ceza alacağı merak konusu oldu. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Juveli yetkililerin alması muhtemel iki ceza var;

Eğer maçın hakemi bu olayı raporunda bildirdiyse ki öyle gözüküyor, Comolli ve Chiellini'nin cezaları, La Penna'nın yazdıklarına dayanarak Salı günü Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea tarafından doğrudan verilebilir. Ancak, geçmişte (örneğin) 2020-21 sezonunda Udinese-Juventus maçında Fabio Paratici'nin başına geldiği gibi, hakem olayı rapor etmemişse, her lig maçında olduğu gibi dün gece saha kenarında bulunan Federal Savcılık müfettişleri müdahale edebilir. Comolli ve Chiellini'nin davranışlarını Federal Savcı Giuseppe Chiné'ye bildirerek Ulusal Federal Mahkeme'de dava açılmasını talep edebilirler.

PEKİ COMOLLİ VE CHİELLİNİ'Yİ BEKLEYEN CEZALAR NELER?

İtalya Spor Adalet Kanunu'nun 9. maddesinde, işlenen fiillerin niteliği ve ciddiyetine uygun bir dizi yaptırım öngörülmektedir: " a) uyarı; b) uyarı ile birlikte ihtar; c) para cezası; d) uyarı ile birlikte para cezası; e) bir veya daha fazla maç günü için men cezası; özellikle şiddetli veya özellikle ciddi davranışlarda, men cezası dört maç gününden az olamaz; f) FIGC içinde belirli süreli men cezası, UEFA ve FIFA içinde uzatma talebinde bulunulabilir; g) FIGC içinde futbol etkinliklerinin veya maçlarının, dostluk maçları da dahil olmak üzere, yapıldığı spor tesislerine geçici olarak giriş yasağı, UEFA ve FIFA içinde uzatma talebinde bulunulabilir; h) FIGC içinde faaliyetlerde bulunmaktan, UEFA ve FIFA içinde uzatma talebinde bulunma imkanı ile, federal pozisyonlarda bulunmaktan ve federasyon içinde kulüpleri temsil etmekten, herhangi bir istihdam ilişkisi olmaksızın geçici olarak men edilme."

2 İLA 4 AY CEZA ALABİLİR

Madde 35, hakemlere karşı belirli davranışlardan sorumlu olan Juventus gibi yetkililerle ilgili daha spesifiktir: bunlar için, “hafifletici veya ağırlaştırıcı koşullar geçerli olmadığı sürece, asgari yaptırım askıya alınmadır: a) maç yetkililerine hakaret veya saygısız davranışlarda bulunma durumunda iki ay; b) maç yetkililerine fiziksel temasa neden olacak şekilde aşırı saygısız davranışlarda bulunma durumunda dört ay.”

Detaylara bakıldığında, Chiellini'nin eleştirisi sert görünse de “hakaret” niteliğinde değildir (ve bu nedenle Juventus yetkilisi kısa bir uzaklaştırma cezasıyla kurtulabilir), Damien Comolli'nin sözlü saldırısı ise hakaret olarak değerlendirilme riski taşır ve sonuç olarak en az iki aylık bir uzaklaştırma cezasına yol açabilir. Juve için, saha içindeki yenilgiye ek olarak, bir darbe daha alması anlamına geliyor.

OLASI CEZA GALATASARAY MAÇINI ETKİLİYOR MU?

Damien Comolli ve Federice Chiellini'nin alması muhtemel cezalar yarın gece İstanbul'da oynanacak Galatasaray maçını kapsamıyor. Çünkü olası cezalar İtalya Serie A ve İtalya içindeki müsabakalar için geçerli. Dolayısıyla iki isim de yarın akşam İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmayacaklar.