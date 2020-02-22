Dev derbiye dev iddaa oranı! "Fenerbahçe - Galatasaray" maçında 9,00'luk oranı kaçırma...

Bu bir ilandır

Galatasaray, Fenerbahçe'yi en son Kadıköy'de devirdiğinde tarih yaprakları 22 Aralık 1999'u gösteriyordu!

Marcio maçın yıldızıydı, sarı kırmızılıların başında yine Fatih Terim vardı. Seneler geçti, Galatasaray bir daha Fenerbahçe'yi ligde hiç Kadıköy'de yenemedi...

Misli.com yorumcularına/yazarlarına derbi skor tahminlerini sorduk, büyük çoğunluk "1-1" derken, Murat Fevzi Tanırlı 9,00'luk iddaa oranıyla ön plana çıktı.

16 KİŞİYE SORDUK, 9'U "DERBİ 1-1 BİTER" DEDİ!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan "Fenerbahçe - Galatasaray" derbisine "skor" oynayıp heyecanı misliyle yaşamaya ne dersin?

Misli.com yorumcuları/yazarları derbi için "1-1" çevresinde tahmin verirken, Murat Fevzi Tanırlı'nın 9,00'luk iddaa oranıyla 2-2 demesi dikkatlerden kaçmadı!

Berkuk Ünyay ve İlker Kaşka, Galatasaray'ın seneler sonra deplasmandan 3 puanla döneceğini belirtmesi; Ertan Süzgün, Berkay Tokgöz ve Caner İşbeğendiren'in de "tek farklı" Fenerbahçe galibiyetleri önermesi öne çıkan diğer skorlar oldu...

İşte tahminler...

Nazlı Öztürk 1-1 Evren Göz 1-1 Ali Naci Küçük 1-1 Can Tongo 1-1 Fatih Demireli 1-1 Berkuk Ünyay 1-2 Kerim Can Özdal 1-1 Burak Sarıarslan 1-1 Esat Soydabircan 1-1 Caner İşbeğendiren 1-0 Ertan Süzgün 2-1 Cengiz İzmitli 1-1 İlker Kaşka 0-1 Berkay Tokgöz 2-1 Murat Fevzi Tanırlı 2-2

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