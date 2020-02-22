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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 22:45,Son Güncelleme:/

Dev derbiye dev iddaa oranı! "Fenerbahçe - Galatasaray" maçında 9,00'luk oranı kaçırma...

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Dev derbiye dev iddaa oranı! "Fenerbahçe - Galatasaray" maçında 9,00'luk oranı kaçırma...
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Misli.com'da dev derbiye dev oranlarla iddaa oynarken, heyecanı misliyle yaşamak için "skor" tercihlerine yönelmeye ne dersin? Yazarlara/Yorumculara tahminlerini sorduk, büyük çoğunluk "1-1" dedi ama...

Bu bir ilandır

Galatasaray, Fenerbahçe'yi en son Kadıköy'de devirdiğinde tarih yaprakları 22 Aralık 1999'u gösteriyordu!

Marcio maçın yıldızıydı, sarı kırmızılıların başında yine Fatih Terim vardı. Seneler geçti, Galatasaray bir daha Fenerbahçe'yi ligde hiç Kadıköy'de yenemedi...

Misli.com yorumcularına/yazarlarına derbi skor tahminlerini sorduk, büyük çoğunluk "1-1" derken, Murat Fevzi Tanırlı 9,00'luk iddaa oranıyla ön plana çıktı.

Dev derbiye dev iddaa oranı Fenerbahçe - Galatasaray maçında 9,00luk oranı kaçırma...

16 KİŞİYE SORDUK, 9'U "DERBİ 1-1 BİTER" DEDİ!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan "Fenerbahçe - Galatasaray" derbisine "skor" oynayıp heyecanı misliyle yaşamaya ne dersin?

Misli.com yorumcuları/yazarları derbi için "1-1" çevresinde tahmin verirken, Murat Fevzi Tanırlı'nın 9,00'luk iddaa oranıyla 2-2 demesi dikkatlerden kaçmadı!

Berkuk Ünyay ve İlker Kaşka, Galatasaray'ın seneler sonra deplasmandan 3 puanla döneceğini belirtmesi; Ertan Süzgün, Berkay Tokgöz ve Caner İşbeğendiren'in de "tek farklı" Fenerbahçe galibiyetleri önermesi öne çıkan diğer skorlar oldu...

İşte tahminler...

Nazlı Öztürk1-1
Evren Göz1-1
Ali Naci Küçük1-1
Can Tongo1-1
Fatih Demireli1-1
Berkuk Ünyay1-2
Kerim Can Özdal1-1
Burak Sarıarslan1-1
Esat Soydabircan1-1
Caner İşbeğendiren1-0
Ertan Süzgün2-1
Cengiz İzmitli1-1
İlker Kaşka0-1
Berkay Tokgöz2-1
Murat Fevzi Tanırlı2-2

Hemen buradan Misli.com'a üye ol, derbi heyecanını misliyle yaşa!

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "FB-GS" maçını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...

MevzuBahis | 21-23 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan Süper Lig maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
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Dev derbiye dev iddaa oranı Fenerbahçe - Galatasaray maçında 9,00luk oranı kaçırma...

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