Dev derbinin hakemi Yasin Kol'un kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Golün iptali doğru, Skriniar'a sarı çıkmalıydı!'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Kadıköy'de yapılan derbiye rakibinin 1 puan önünde lider gelen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda müsabakanın temposunu ayarlayan taraf oldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray, devre arasına üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında daha fazla pozisyona giren taraf yine Galatasaray oldu. Uzun süre skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamadı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

Galatasaray, 1 puan önde geldiği Kadıköy'den lider döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, 14. haftaya 32 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. "Cimbom" derbin yenik ayrılması durumunda hem 3 puanı hem de liderliği rakibine kaptıracaktı.

Müsabakadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, puan farkını koruyarak liderliğini sürdürdü.

"SKORU ETKiLEYEN BiR HATASI OLMADI"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Yasin Kol'un kararlarını mercek altına aldı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Bu sezon ligde sekizinci maçına ve kariyerinde dördüncü derbisini çıkan Yasin Kol özellikle ilk yarı çaldığı düdüklerle oyunun akışını yavaşlattı diyebiliriz. En ufak temaslarda çaldığı bazı faul düdükleri var ki, bu ilk 45 dakikada zaten temkinli oynayan takımların oyunu hızlandırmasına engel oldu.

TOP 50 DAKiKA OYUNDAYDI

Toplam 107 dakika süren maçın sadece 50 dakikasında topun oyunda kalmasında hakemin de payı oldu. Açıkçası işine de geldi. Yasin Kol, gösterdiği ve göstermediği sarı kartlarla da dikkat çekti. Bunların arasında doğru olanı da vardı, hatalı olanı da. Teknik ve disiplin anlamında yetersizdi ama böyle bir derbide majör pozisyonlarda skoru etkileyen bir durum olmadığı için bu hataları öne çıkar mı bilmem. Tabii bu tür maçları yönetmek kolay değil. Spesifik pozisyonlara gelince...

LEMiNA’NIN TEMASI VAR AMA

41. dakikada Lemina ile Alvarez arasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyonda Lemina’nın teması var ama bu penaltı için yeterli değil, devam kararı doğru. Lemina elini rakibinin sırtına koyup risk alıyor ama Alvarez‘in öne doğru topa kafa vurmak için ivmelenmesi sanki itiyor izlenimi yaratabilir..

44. dakikada Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde VAR müdahalesi doğru, golün geçerli sayılmaması doğru. Skriniar’ın doğal konumda olmayan eline gelen bir top var. Bununla birlikte Alvarez‘in Sanchez’e yaptığı müdahale de olay içerisinde mevcut. Ama hakem elden dolayı iptal ettiğini vücut diliyle ifade etti. Doğru bir karar.

F.BAHÇE’NiN GOLÜ TEMiZ

45+6. dakikada Barış’ın Fenerbahçe ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda, sol ayağıyla topu attıktan sonra Ederson’un üstünden atlamak için sağ ayağını kaldırdığında kendi sol ayağına takılıyor. Burada Ederson tarafından penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok, devam kararı doğru.

MiNiMUM SARI KART

65. dakikada Skriniar’ın Sara’ya yaptığı müdahalede Yasin Kol faul dahi vermedi. Halbuki minimum bir sarı kart göstermeliydi. Burada ayak biraz daha bilek kısmına yani yukarıya doğru gelse pozisyon net kırmızı kartla sonuçlanırdı.. Ama burada Sara’nın ayağının iç kısmına basıyor risk alıyor, ayak bileğine gelmiyor, gelse kırmızı kart olurdu, sarı kart doğru karar olurdu.

90+5. dakikada Fenerbahçe’nin golünden önce Davinson Sanchez, Alvarez‘in koşu yolunda bir an durup engelliyor, dolayısıyla burada ihlali yapan Galatasaraylı futbolcu.