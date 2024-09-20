Dev derbide Türkiye'nin en yüksek oranları Misli'de!

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Süper Lig, 6. haftasında Fenerbahçe – Galatasaray mücadelesine sahne oluyor. Dev karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sezona oldukça iddialı bir kadroyla giriş yapan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, derbide ezeli rakibini devirerek liderliği alma peşindeyken Okan Buruk’un Galatasaray’ı ise hem derbiyi kazanmak hem de galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. En-Nesyri, Amrabat, Saint - Maximin, Kostic gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe bu sezon mutlak şampiyonluğu hedeflerken Sarı – Kırmızılılar da Osimhen, Roland Sallai, Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Jelert ve Ismail Jakobs gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği derbide doğru adres yine Misli olacak.

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Misli üyeleri, Şampiyon Oranlar” ile ekstra kazanç elde ediyor

“Şampiyon Oran” ile üyelerine normalin üzerinde oranlar sunmaya devam eden Misli, Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde de yine fark yaratıyor. Misli üyeleri, derbiye “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynayabiliyor. Ayrıca yeni üyelerine 100 TL kazandıran Misli’de, dev derbinin heyecanı en yüksek oranlarla yaşanıyor! Misli’ye üye olan herkes “Şampiyon Oranlar” ile ekstra kazanç elde etme fırsatı yakalayabiliyor. Derbiyle ilgili oyuncu bahis önerileri, son dakika gelişmeleri, uzman yazar yorumları, detaylı istatistikler ve çok daha fazlası da yine Misli üyelerini bekliyor.

Ezeli rekabette 401. randevu

Fenerbahçe ve Galatasaray toplamda 401. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. 400 maçta Fenerbahçe’nin 149 galibiyeti bulunurken; Galatasaray ise 128 kez kazandı. 123 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe – Galatasaray ağlarını 541 kez havalandırırken; Galatasaray rakibine 496 golle karşılık verdi.

67. sezonun oynandığı ligde ise iki takım 134 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 53’ünü Fenerbahçe, 37’sini ise Galatasaray kazandı. 44 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 163; Galatasaray ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

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Son maçlarda Galatasaray önde

İki ekip arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray’ın üstünlüğü söz konusu. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan iki maçta da Fenerbahçe rakibine kaybetmedi. İşte o maçlar:

19.05.2024: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (Gol: Çağlar Söyüncü)

07.04.2024: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Hükmen)

24.12.2023: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

04.06.2023: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Goller: Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi)

08.01.2023: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray (Goller: Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi)

10.04.2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Goller: Miha Zajc, Serdar Dursun)

21.11.2021: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (Goller: Kerem Aktürkoğlu – Mesut Özil, Miguel Crespo)

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06.02.2021: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (Gol: Mostafa Mohamed)

27.09.2020: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

23.02.2020: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Goller: Max Kruse – Ryan Donk, Radamel Falcao, Henry Onyekuru)

Derbi öncesi öne çıkan istatistikler

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 21 derbinin 15'İ 2,5 alt bitti.

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 26 maçın 23'ünün ilk yarıları 1,5 gol alt bitti.

· Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbilerinde attığı son 19 golün 17'si yabancı oyunculardan geldi.

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 20 derbide 195 korner kullanıldı.

· Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 8 lig maçının 7'sinde karşılıklı goller olmadı.

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· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 maçın 7'si berabere bitti.

· Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi ve özel son 44 maçta, hakemler toplam 35 kez kırmızı kart çıkardı.

· Kadıköy'de oynanan son 25 derbi maçta (lig maçı) Galatasaray'ın yabancı oyuncuları sadece 9 gol atabildi.

· Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 14 lig maçının sadece 3’ünü kaybetti.

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 27 yılda oynanan 46 derbide ilk golü atan takımlar %88 oranında galibiyet aldı.

· Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan son 63 derbide ilk golü atan takımlar sadece 5 kez yenildi.

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 24 derbinin 21'inin ilk 30 dakikasında sadece 2 gol oldu.

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· Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son 36 golün 21'i ikinci yarılarda atıldı.

· Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı son 24 karşılaşmada sadece 6 kez kaybetti. (8 Galibiyet, 10 Beraberlik)

· Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 26 maçın 14'ünün ilk yarılarında gol olmadı.

· Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren son 57 resmi maçta toplam 44 kırmızı kart çıktı.

Dev derbide en yüksek oranlar yine Misli’de!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Misli, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor. Misli’ye özel olarak ev sahibi Fenerbahçe galibiyetine 1.90 yerine 2.09 oran verilirken; Galatasaray’ın kazanmasına ise 2.88 yerine 3.16 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.17’den 3.48’e yükselmiş durumda.

**** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Oyuncu bahislerle heyecan ikiye katlanıyor

Derbi başta olmak üzere pek çok maçta yer alan oyuncu bahisleri, İddaacılar tarafından oldukça ilgi görüyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla derbinin keyfi daha fazla çıkacak.