MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDev derbide gözler Üst'te!
GeriFutbol Dev derbide gözler Üst'te!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Dev derbide gözler Üst'te!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev derbide gözler Üst'te!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiden www.misli.com üyelerinin büyük bölümü 2.5 üstü ve penaltı bekliyor.

Türkiye’de nefesler tutuldu, herkes sezonun ilk büyük buluşması Galatasaray-Fenerbahçe randevusu için geri sayıma geçti.

Dev derbinin heyecanı Türkiye’nin yasal şans oyunları platformu www.misli.com ’da da hafta sonunun en çok ilgi çeken karşılaşması oldu.

www.misli.com ’da tek maç ve canlı oynayabileceğiniz derbide birbirinden farklı tercihler ön plana çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 7 buluşmanın 6’sı beraberlik, son randevu ise Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu istatistikler doğrultusunda üyelerin bahis öncelikleri gol toplamı ve alternatif bahisler üzerine yoğunlaştı.

www.misli.com üyelerinin yüzde 33’ünün tercihi Galatasaray galibiyeti oldu. Fenerbahçeli üyelerin yüzde 25’i ve Beşiktaşlı üyelerin de yüzde 30’u tercihini ‘2.5 gol üstü’ bahsinden yana kullandı.

Derbide ‘penaltı olur’ ve ‘kırmızı kart olur’ seçimleri de yoğun şekilde oynanıyor.

Dev derbide gözler Üstte

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle