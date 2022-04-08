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Dev Derbide ÇILGIN ORANLAR Misli.com’da!

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Galatasaray
Dev Derbide ÇILGIN ORANLAR Misli.com’da

Süper Lig’de dev derbi için geri sayım başladı. Pazar günü Fenerbahçe Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu dev buluşma için nefesler tutulurken, karşılaşmanın heyecanı yine Misli.com’un üyelerine sunduğu, eşine az rastlanır çılgın oranlarla yaşanacak.

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Misli.com; taraf bahsi, alt-üst, karşılıklı gol, toplam gol gibi en popüler bahis türlerinde daha yüksek oranlarla bahisseverlere ekstra kazanç imkânı sunacak. 

Ev sahibi Fenerbahçe’nin galibiyet oranı 1.76 yerine Misli.com’da 1.94, beraberlik oranı 3.30 yerine 3.62, Galatasaray’ın galibiyet oranı ise 3.35 yerine 3.67. 

Derbinin dikkat çeken istatistiklerine baktığımızda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 derbinin 12'si 2,5 alt bitti.

Misli.com’da dev derbi için 2.5 alt oranı 1.82 yerine 1.97.

Bir diğer dikkat çeken istatistik ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 lig maçının 9’unun ilk yarı berabere bitmesi.

İlk yarı beraberlik oranı 2.07 yerine Misli.com’da tam 2.28. 

Hemen sen de misli.com’a gel, kampanyalar sayfasından Süper Oran kampanyasına katıl ve dev derbide bahsini ÇILGIN ORANLARLA yap!

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Dev Derbide ÇILGIN ORANLAR Misli.com’da

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Galatasaray

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