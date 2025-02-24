Dev derbide bu akşam lider Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Galatasaray – Fenerbahçe: Karşılıklı Gol Var (1.28 yerine 1.30)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesinde Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Derbi günü geldi çattı. Birçok açıdan bakmamız gereken bir karşılaşma. Galatasaray kazanırsa fark dokuz puana yükselecek, Fenerbahçe kazanırsa psikolojik olarak da güç kazanacak. Gerilimin normalin üzerinde olması bekleniyor. Bu atmosfer kırmızı kart ihtimalini düşündürüyor. İki takım da attıkları kadar yedikleriyle dikkat çekiyor. Erken gelecek bir gol daha ilk yarıdan karşılıklı gol seçeneğini güçlendiriyor. Ben derim ki, oranı yüksek olmasa da karşılıklı gol var seçeneğini alır, maçın tadını çıkartırım.

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Jong PSV – Dordrecht: Maç Sonucu 2 (1.58 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Jong PSV – Dordrecht karşılaşmasında Misli yazarı Mustafa Irgıt, karşılaşmadan Dordrecht’in galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mustafa Irgıt’ın Yorumu

Ev sahibi, üst üste 5 maçtır kaybediyor ve savunma anlamında büyük sıkıntı çekiyor. Konuk ekip ise son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 4. Sırada yer alıyorlar ve 2. sırada yer alan Excelsior ile puan farkı sadece 2. Bu deplasmanda kazanarak çıkışlarını sürdüreceklerdir.

Sırbistan – Gürcistan: Toplam Sayı Alt/Üst (Uz. Dahil) 157.5: Alt (1.67 yerine 1.70)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Sırbistan – Gürcistan karşılaşmasında Misli yazarı Orçun Konaklılar, karşılaşmada en fazla 158 sayı çıkacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Orçun Konaklılar’ın Yorumu

İki takım da EuroBasket biletini almış durumda. Hatta Sırbistan'ın liderliği, Gürcistan'ın ikinci sıradaki yeri de garanti. Sırbistan, 5 maçını da kazanmayı başardı. Son olarak deplasmanda Finlandiya'yı 105-95 mağlup ettiler. O maça 34 sayı, 8 ribaunt ile damga vuran Filip Petrusev, Dejan Davidovac ile birlikte bu maçta olmayacak. Kulüpleri Kızılyıldız'ın talebi nedeniyle yoklar. Gürcistan, Danimarka karşısında aldığı 62-60'lık galibiyetle üst üste altıncı kez EuroBasket'e katılım hakkını elde etti. Garantilemiş olmalarından kaynaklı Tornike Shengelia, Giorgi Shermadini ve sakatlığı bulunan Kamar Baldwin; bu maçın kadrosuna dahil edilmediler. İki takımın da eksiklerini düşününce biraz daha düşük skorlu bir maç beklenebilir. Taraf bahsinde Sırbistan seçenekleri kullanılabilir ama önceliğim toplam sayıda alt seçenekleri olacak.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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