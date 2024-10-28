Dev derbi, Türkiye'nin en yüksek oranlarıyla Misli'de!

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İlandır.

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği derbiye iki ekip de moralli bir şekilde çıkıyor. Galatasaray, hafta içi Avrupa Ligi sahasında Elfsborg’u 4-3 ile geçerken; Beşiktaş ise zorlu Lyon deplasmanından 1-0 galibiyetle dönmeyi başardı. Ligde oynadıkları son maçlarını da kazanan iki ekip de yollarına hata yapmadan devam etmeyi amaçlıyor. Ligin zirvesini de direkt etkileyecek olan dev derbinin heyecanı Misli sunduğu en yüksek oranlar ile daha da artırıyor. Misli üyeleri Galatasaray – Beşiktaş derbisine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama şansı yakalıyor.

Siz de Misli’ye üye olarak Galatasaray – Beşiktaş derbisinin heyecanını Misli’ye özel “Şampiyon Oranlar” ile yaşayabilirsiniz. Ayrıca Misli’ye yeni üye olan herkese 150 TL hediye!

Ezeli rekabette 357. karşılaşma

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Galatasaray ile Beşiktaş, bugün 357. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. 356 maçta Galatasaray’ın 127 galibiyeti bulunurken; Beşiktaş ise 115 kez kazandı. 114 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray, Beşiktaş ağlarını 496 kez havalandırırken; Beşiktaş ise rakibine 469 golle karşılık verdi.

Süper Lig’de ise iki takım 132 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 50’sini Galatasaray, 39’unu ise Beşiktaş kazandı. 43 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 162; Beşiktaş ise 140 kez gol sevinci yaşadı.

Rekabetin ilk randevusunda ise 24 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadyumu’nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Kariyerinde ilk kez bir Galatasaray – Beşiktaş derbisini yönetecek olan Kardeşler, toplamda ise 5. Kez bir derbi maçında görev alacak.

Arda Kardeşler’in daha önce yönettiği derbi maçlarında Galatasaray, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken; Beşiktaş ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sezonun ilk randevusu Beşiktaş’ın

İki ekip arasındaki bu sezonki ilk karşılaşma Süper Kupa finalinde gerçekleşmişti. 3 Ağustos’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı Beşiktaş; Immobile (2), Rafa Silva, Jonas Svensson ve Mustafa Hekimoğlu’nun attığı gollerle 5-0 kazanmıştı.

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Galatasaray evinde seriyi sürdürüyor

İki ekip arasındaki son maçlara baktığımızda Galatasaray’ın saha avantajını iyi kullandığını görüyoruz. Beşiktaş ise evinde oynanan son derbiyi kaybetmesine rağmen yine de evinde genel olarak iyi sonuçlar almış durumda.

Galatasaray sahasında Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkarırken; Beşiktaş ise 2016’dan beri oynamaya başladığı şu anki adıyla Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’a ilk kez geçen sezon kaybetti. 8 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İşte ekip arasında oynanan son 10 maç:

03.08.2024 Galatasaray 0-5 Beşiktaş (Goller: Immobile (2), Rafa Silva, Jonas Svensson, Mustafa Hekimoğlu)

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03.03.2024: Beşiktaş 0-1 Galatasaray (Gol: Al-Musrati (KK)

21.10.2023: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Goller: Mauro Icardi (2) – Alex Oxlade-Chamberlain)

30.04.2023: Beşiktaş 3-1 Galatasaray (Goller: Roman Saiss, Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar – Mauro Icardi)

05.11.2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Goller: Mauro Icardi (2) – Cenk Tosun)

14.03.2022: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Goller: Kerem Aktürkoğlu (2) – Rıdvan Yılmaz)

25.10.2021: Beşiktaş 2-1 Galatasaray (Goller: Cyle Larin (2) – Alexandru Cicaldau)

08.05.2021: Galatasaray 3-1 Beşiktaş (Goller: Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan – Rachid Ghezzal)

17.01.2021: Beşiktaş 2-0 Galatasaray (Goller: Josef, Kevin N'Koudou)

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15.03.2020: Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Okan Buruk, 18. kez Beşiktaş’a karşı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındayken Beşiktaş ile 5 kez karşı karşı karşıya geldi. Ev sahibi oldukları karşılaşmalarda 2 galibiyet alan Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanında ise 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Buruk, sezon başında oynanan Süper Kupa maçında da Beşiktaş’a kaybetmişti.

Okan Buruk diğer takımların başında iken Beşiktaş ile 12 kez karşı karşıya geldi. Rakibini sadece 1 kez yenebilen Buruk, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Giovanni van Bronckhorst’un üçüncü derbi heyecanı

Hollandalı teknik adam Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk derbide Galatasaray’ı Süper Kupa’da 5-0 yenmeyi başarmıştı. Ligde ise Bronckhorst yönetiminde Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bronckhorst, Beşiktaş’ta şu ana kadar 14 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

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Galatasaray ve Beşiktaş’ta son durum

Galatasaray’da, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve Elfsborg maçını kaçıran Ismail Jakobs'un derbide de oynaması zor gözüküyor. Beşiktaş’ta da sakatlığı bulunan Mert Günok’un Galatasaray karşısında risk edilmesi beklenmiyor. Rashica ve Paulista’nın durumları ise belirsiz.

Derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı İddaa'da 2,00 oran ve altında çıktığı son 15 maçın 13'ünü kazandı.

Beşiktaş, yabancı teknik direktörler yönetiminde Galatasaray ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı. (1B 6M)

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 23 golün 19'u maçların 2. yarılarında geldi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 41 derbide toplamda; 224 sarı kart çıktı.

Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 21 derbide toplam 227 korner kullanıldı.

Galatasaray – Beşiktaş arasında oynanan son 14 maçın 12'sini ev sahibi takımlar kazandı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 8 maçın 7’si 2,5 gol üstü skorla bitti.

Mauro Icardi, Süper Lig’de Beşiktaş'a karşı sahada kaldığı her 72 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında ligde oynanan son 38 maçın 35'inde ilk golü atan takımlar kaybetmedi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 7 lig maçının 6’sında karşılıklı goller oldu.

Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanan son 16 derbide toplam 92 sarı kart çıktı.

2020 senesinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. (4 galibiyet, 2 mağlubiyet)

Galatasaray – Beşiktaş arasında oynanan son 37 derbinin 30′unu ilk golü atan takımlar kazandı.

Dev derbide en yüksek oranlar yine Misli’de!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Misli, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor. Misli’ye özel olarak ev sahibi Galatasaray galibiyetine 1.68 yerine 2.00 oran verilirken; Beşiktaş’ın kazanmasına ise 3.25 yerine 3.75 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.44’ten 4.00’e yükselmiş durumda.

**** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Oyuncu bahislerle heyecan ikiye katlanıyor

Derbi başta olmak üzere pek çok maçta yer alan oyuncu bahisleri, İddaacılar tarafından oldukça ilgi görüyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla derbinin keyfi daha fazla çıkacak.

Peki dört büyüklerin taraflarları derbiye Misli’de ne oynuyor?

Derbide ev sahipliği yapacak olan Galatasaray’a taraftarı derbide fazlasıyla güveniyor. Sarı – kırmızılı taraftarların derbide ilk tercihi Galatasaray galibiyeti yani “Maç Sonucu 1”. Galatasaraylılar, takımlarının kazanmasına Beşiktaşlılar’a oranla daha çok oynamış durumda. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca gollü bir maç bekliyor. “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçeneklerine de ilgi fazla. “Galatasaray kazanır ve 2.5 Üst” seçeneği de birlikte tercih ediliyor.

Sarı-kırmızılı taraftarların en çok oynadığı maç skoru ise “3-1”. Diğer yandan derbide oyuncu bahisleri de fazlasıyla ilgi görüyor. Galatasaraylılar derbide Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin gol atacağını düşünüyor.

Beşiktaş taraftarı da takımları deplasmanda olmasına rağmen yine de en çok “Maç Sonucu 2” tercihine oynamış durumda. Beşiktaş taraftarlarının ufak bir bölümü taraf bahsinde Galatasaray’a oynuyor. Tıpkı Galatasaray taraftarı gibi siyah-beyazlı taraftarlar da “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçeneklerini tercih ediyor. Beşiktaşlı taraftarların en çok oynadığı skorlar ise “1-3” ve “1-2”.

Sezon başından bu yana iyi formunu sürdüren ve son 4 Süper Lig maçında gol bulan Ciro Immobile ise Beşiktaş taraftarının en çok güvendiği oyuncu. Taraftarlar, Ciro Immobile’nin Galatasaray ağlarını sarsacağı beklentisinde.

Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının favorisi Galatasaray

Derbide, Fenerbahçe ve Trabzonspor saha avantajıyla Galatasaray’ı galibiyete daha yakın görüyor. İki takım taraftarı da en çok “Maç Sonucu 1” seçeneğine oynamış durumda. Maçla ilgili dört büyük takım taraftarının da ortak fikri ise “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçenekleri. Taraftarlar gollü bir maç bekliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının en çok oynadığı skor ise “3-1”.

“VAR” oyununda bütün taraftarlar aynı fikirde!

Dev derbiye özel oyunlardan olan “Hakem VAR Monitörüne Gider” ve “Hakem En Az 2 Kere VAR Monitörüne Gider” oyunları da taraftarların oldukça ilgisini çekiyor. Dört büyük takım taraftarlarının hepsi hakemin en az 1 kere VAR monitörüne gideceğini düşünüyor. Hakemin 1’den fazla kez VAR monitörüne gideceğini düşünenlerin sayısı da az değil. VAR ile ilgili oyunlar diğer pek çok oyunun önüne geçmiş durumda.