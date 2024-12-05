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Dev derbi öncesi Beşiktaş'ın karnesi şaşırttı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Derbi
Dev derbi öncesi Beşiktaşın karnesi şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 10:39

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig’de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamından mağlup ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig’in 15. hatasında Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakadan 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, galibiyet özlemine sarı-lacivertli takım karşısında son vermek istiyor. Ancak Kartal’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde 3 puan hasreti de göze çarpıyor.

Son 5 maçta galip gelemedi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde Galatasaray’la 3, Fenerbahçe’yle de 2 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadelelerin tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda fileleri 4 kez sarsan Kara Kartal, 10 gole ise engel olamadı.

Beşiktaş’ın, son 5 derbide aldığı sonuçlar şöyle:

2024-2025

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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2023-2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

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#Beşiktaş#Süper Lig#Derbi

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