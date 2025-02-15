Dev Beşiktaş-Trabzonspor maçının heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli’de

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Süper Lig’in 24. haftasında bu akşam Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

İKİ TAKIM DA TOPARLANMA PEŞİNDE

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

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MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 24 resmi maçta kalesini sadece 2 kez gole kapatabildi. Toplam 41 Gol

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 18 resmi maçın 14’ünde karşılıklı goller atıldı.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda gol buldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 35 resmi maçın 22'sinde ilk yarılar berabere bitti.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 18 resmi maçta 60 gol atıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 iç saha maçında sadece 4 kez kaybetti.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 13 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi.

Beşiktaş’ın iç sahada Trabzonspor ile oynadığı son 11 resmi maçın 10’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 10 lig maçını da kazanamadı.

Trabzonspor’un ligde oynadığı son 13 maçın 10’u 2,5 gol üstü bitti.

Misli Üyeleri Ne Oynuyor?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %21’i ev sahibi Siyah-Beyazlıların galibiyetine oynarken bir diğer %21’lik kesim ise derbide gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Gerek Beşiktaş ve gerekse Trabzonspor’un aldığı sonuçlarda kaleci faktörü ön plana çıkıyor. Özellikle Uğurcan Çakır’ın performansı dikkat çekici. Bu maçta da belirleyici ilk faktör Mert Günok ve Uğurcan Çakır olacaktır. Beşiktaş Solskjaer’le birlikte biraz daha güvenli oyun tercih ediyor. Bu plan Sivas’ta galibiyet getirdi. Trabzonspor son 4 maçta kaybetmedi ama 3 karşılaşmayı evinde oynama avantajını kullandı. Deplasmanlarda galibiyeti yok. İlk yarı beraberliği oran ve risk anlamında mantıklı duruyor.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 1.65 yerine 1.71, beraberliğe ise 3.33 yerine 3.51 oran veriliyor. Trabzonspor'un galibiyetinin oranı ise 3.52 yerine 3.71 olarak gösteriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir

BEŞİKTAŞ’IN SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Kara kartal sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

RAFA SİLVA, CEZASINI TAMAMLADI

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı. Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek. Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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TRABZONSPOR'UN GOL GÜVENCESİ BANZA

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak. Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

AMİR HADZİAHMETOVİC GERİ DÖNDÜ

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak giden Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma geri döndü. Orta saha oyuncuları Cher Ndour ve Moatasem Al-Musrati ile yollarını ayıran Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan geri çağırma maddesini kullandı.

Karadeniz ekibinde bu sezon lig ve kupada toplam 23 maça çıkan Bosna Hersekli orta saha, 1'er gol ve asistlik performans ortaya koydu.

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SOLSKJAER TÜPRAŞ STADI'NDA LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, Kara kartal müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak. Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.

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TRABZONSPOR’DA İKİ EKSİK

Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TA ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 272 GÜNLÜK HASRETİ BİTİRME PEŞİNDE

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.