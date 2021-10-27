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DEÜ Naim Süleymanoğlu Spor Salonu hizmete girdi

#Naim Süleymanoğlu#Dokuz Eylül Üniversitesi#DEÜ
DEÜ Naim Süleymanoğlu Spor Salonu hizmete girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi’nde baştan aşağı yenilediği Naim Süleymanoğlu Spor Salonu açıldı.

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DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak her alanda olduğu gibi spora da ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

DEÜ, öğrencilerinin talepleri doğrultusunda İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi’nde baştan aşağı yenilenerek hizmete aldığı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nun açılışı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 18 Kasım 2017 tarihinde kaybettiğimiz, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran tüm zamanların en iyi haltercilerinden Naim Süleymanoğlu’nun ismini taşıyan salon, modern spor aletleriyle donatılarak DEÜ mensuplarının kullanımına sunuldu.

’SARF ETTİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADIK’

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak yatırımlarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade ederek, "Son 3 yılda küresel pandemi koşullarına rağmen sarf ettiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Biz bir devlet üniversitesiyiz ve devletimiz her zaman üniversitemize destek oluyor. Ancak bu tesislerin tamamlanması için belirli prosedürlerin de bitirilmesi gerekiyor. Kısa sürede bu süreçleri sonlandırıp yatırımlarımızı mensuplarımızın, İzmir’imizin ve ülkemizin hizmetine sunmayı sürdürüyoruz. Şu anda İzmir’de hiçbir kurumda olmadığı kadar spor alanına sahibiz. Bugün de çok değerli fakültelerimizden olan ilahiyat fakültemizde açtığımız spor salonu için bir aradayız. ’Cep Herkülü’ olarak bilinen, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun ismini öğrencilerimizin de talebiyle spor salonumuza verdik. Spor salonumuzun yenilmesinde emek veren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

DEÜ Naim Süleymanoğlu Spor Salonu hizmete girdi

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Buca’daki Tınaztepe Yerleşkesi’nde 10 milyon 400 bin TL’lik yatırımla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açtıklarını, Seferihisar’da yer alan Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne hizmet edecek spor salonu ve yüzme havuzu tesisi hizmete aldıklarını belirten Rektör Hotar, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde de spor yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

’AKLINIZI KİMSEYE EMANET ETMEYİN’

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Hotar, "Buradan mezun olacak gençlerimiz ülkemizin birçok yerinde öğrencilerimizi yetiştirmek için önemli bir görev alacaklar. Sizlerden ricamız aklınızı kimseye emanet etmeyin, siz de kalsın. Onu en iyi şekilde yönetecek olan sizlersiniz, siz de o bilgi birikimi ve donanım var. Bunu en iyi şekilde ailenize, ülkenize, milletinize, vatanınıza faydalı olacak şekilde kullanın" ifadelerini kullandı.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen ise, "Rektör Hocamız Sayın Nükhet Hotar, göreve geldiğinden bugüne kadar ilahiyat fakültemize büyük bir önem verdi. Öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda bize destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından 400’e yakın yazma eserin bulunduğu DEÜ İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’ni gezen Rektör Hotar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1925 yılında Kemeraltı Şadırvan Camii’ne hediye ettiği ve çevirmesi Cemil Sait tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim Tercümesi ile Hattat Hafız Osman’ın Hilye-i Şerife’sini inceleyerek bilgi aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naim Süleymanoğlu#Dokuz Eylül Üniversitesi#DEÜ

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