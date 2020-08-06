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GeriFutbol Derya Uluğ harcama limitine tepkili: 'Fenerbahçe ligden çekilse bile...'
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Futbol
Uğur Yapıcı / Spor Arena
Haber Giriş: 06.08.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Derya Uluğ harcama limitine tepkili: 'Fenerbahçe ligden çekilse bile...'

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Derya Uluğ harcama limitine tepkili: 'Fenerbahçe ligden çekilse bile...'
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe'ye getirilen harcama limitiyle ilgili serzenişte bulundu. Uluğ, "Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Ligden de çekilse, takımı iyiye doğruya götüren her kararda biz her zaman takımımızın verdiği kararların arkasında, onların yanındayız." dedi.

Şarkıcı Derya Uluğ, tartışmalara neden olan harcama limiti konusuyla ilgili topa girdi. Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Uluğ, sarı lacivertlilerin ligden çekilmesi halinde dahi verilen kararın arkasında olacağını ifade etti.

Derya Uluğ konuyla ilgili Spor Arena'ya şunları söyledi;

"Fenerbahçe ligde bir değerdir büyük bir renktir.Ligde olmazsa birçok takım rekabet hissinden uzak kalacak ve lig keyifsiz hale gelecektir. Hangi büyük takım olmasa aynı keyifsizlik yaşanır. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Ligden de çekilse, takımı iyiye doğruya götüren her kararda biz her zaman takımımızın verdiği kararların arkasında, onların yanındayız. Kişiler gelip geçicidir asıl hancı Fenerbahçe Kulübü ve taraftarıdır."

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