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Haber Giriş: 28.10.2020 - 00:07 | Son Güncelleme:

Derya Uluğ o anısını anlattı! Alex ve Aykut Kocaman...

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Fenerbahçe'nin yeni uygulaması Mohikan'ın tanıtımında boy gösteren Derya Uluğ, 8 yıl önce oynanan ve öfkeden sesinin kısıldığı maçın hikayesini anlattı.

Fenerbahçe yeni taraftar uygulaması Mohikan’ı Ülker Sports Arena’da düzenlenen lansman ile tanıttı. Geceye şarkıcı Derya Uluğ da katıldı. Organizasyonun sunucusu İlker Ayrık, Uluğ’a bağırmaktan sesinin kısıldığı bir Fenerbahçe maçını sordu.

Derya Uluğ, ''Marsilya maçıydı, 2-0 öndeydik, Alex maçtan çıktı ve 2-2 berabere kaldık, sonra elendik. O maçta öfkeden bağırmıştım'' cevabını verdi.

Derya Uluğ’un bahsettiği Fenerbahçe-Marsilya maçı 8 sene önce oynandı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 20 Eylül 2012’de Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Marsilya ile karşılaşmış 2-0 öne geçmesine karşın karşılaşma 2-2 tamamlanmıştı. Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. (Ajansspor)

Derya Uluğ o anısını anlattı Alex ve Aykut Kocaman...

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