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Haber Giriş: 22.08.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Derya Uluğ: 'Fenerbahçe nedeniyle bu sene çok ağladım'

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Derya Uluğ: 'Fenerbahçe nedeniyle bu sene çok ağladım'
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu ve Fenerbahçe hakkında itiraflarda bulundu.

Şarkıcı Derya Uluğ, hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'na verdiği röportajda Fenerbahçe itiraflarında bulundu ve 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen Galatasaray mağlubiyeti hakkında konuştu.

Fenerbahçe taraftarlığı ile de bilinen Derya Uluğ, ''Çok ağladım ben bu sene. Tabii ki birkaç senedir iyiye gitmiyor durumlar ama tatlı rekabette bizi kıstaslar vardı bu sene onları kaybettik. Galatasaray’a 20 yıldır yenilememe gibi durumlarımız vardı. Biz yenildiğimizde hüngür hüngür ağladım.'' sözlerini kullandı.

Derya Uluğ, ayrıca ''Eskiden deli çağların verdiği holiganlıkla daha sert şeyler yazıyordum. Ama zaman geçtikçe aynı zamanda örnek olmak için yazdıklarıma ekstra dikkat etmeye çalışıyorum.'' şeklinde konuştu.

Ferit Ömeroğlu'nun ''Asil bey Galatasaraylı olsa ne olurdu?'' sorusuna ünlü şarkıcı ''Olmazdı ya. (Gülüyor.) Ben babadan Fenerbahçeliyim. Abim Galatasaraylı mesela garip bir şekilde.'' cevabını verdi.

Derya Uluğ: Fenerbahçe nedeniyle bu sene çok ağladım

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