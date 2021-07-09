Derya Çayırgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan hangi takımda oynuyor?
Derya Çayırgan, sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatı ile de gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray voleybol takımlarının formasını giyen Derya Çayırgan, kariyerine Sarı Kırmızılı takımda devam ediyor. Peki, Derya Çayırgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.
2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.
2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.
2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.
2014-15 sezonunda Karşıyaka (kadın voleybol takımı) formasını giydi.
2015-16 sezonunda Çanakkale Belediyespor (bayan voleybol takımı) formasını giydi.
2016-2019 yılları arasında Halkbank (kadın voleybol takımı) formasını giydi.
2019-20 ve 2020-21 sezonunda Galatasaray (kadın voleybol takımı) kadrosunda yer almaktadır.