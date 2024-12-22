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Derrick Köhn'den geleceğiyle ilgili açıklama ve itiraf

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#GALATASARAY#Werder Bermen#Derrick Köhn
Derrick Köhnden geleceğiyle ilgili açıklama ve itiraf
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 11:28

Almanya Bundesliga 15. haftasında Derrick Köhn'ün yıldızlaştığı maçta Werder Bremen, Union Berlin'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından transfer itirafı geldi...

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Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Werder Bremen, sahasında Union Berlin ile kozlarını paylaştı.

Weser Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Werder Bremen 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikalarda Marco Grüll, 45. dakikada Mitchell Weiser ve 87. dakikada Jens Stage kaydetti. Konuk ekip Union Berlin'in tek golü ise 23. dakikada Schafer'den geldi.

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DERRICK KÖHN'DEN 4 GOL KATKISI

Bremen'in Galatasaray'dan kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, karşılaşmada 2 asist birden yaparak 3 puanda büyük pay sahibi oldu.

25 yaşındaki Alman futbolcu, 17. dakikada Grüll ve 45. dakikada Weiser'in attığı gollerde asistleri yapan isim oldu ve Bundesliga kariyerinde 2 gol, 2 asiste ulaştı.

KARŞILAŞMA SONRASI AÇIKLADI

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Karşılaşmanın ardından 'Kariyerine Werder Bremen'de devam etmek ister misin?' şeklinde gelen soruya; "Burada, Bremen'de kendimi çok rahat hissediyorum. Yani evet." diye yanıt veren yıldız oyuncu taraftarları da heyecanlandırdı.

OPSİYON 5.1 MİLYON EURO

Galatasaray'dan opsiyonlu olarak kiralanan Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu 5.1 milyon euro. Başarılı sol bekin istikrarlı performansını sürdürmesi durumunda Werder Bremen'in Köhn'ün bonservisini almayı hedeflediği ileri sürülüyor.

'İLERİDE KONUŞURUZ'

Alman muhabirler konuyu Werder Bremen kulüp yöneticisi Peter Niemeyer'e de sordu. Niemeyer de bu konuda; "Bunu ileride konuşabiliriz. Bugün çok iyi bir takım performansının parçasıydı." ifadelerini kullandı.

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#GALATASARAY#Werder Bermen#Derrick Köhn

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