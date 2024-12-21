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Derrick Köhn coştu, Werder farka koştu!

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#Futbol#Werder Bremen#Bundesliga
Derrick Köhn coştu, Werder farka koştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 20:07

Almanya Bundesliga 15. haftasında Derrick Köhn'ün yıldızlaştığı maçta Werder Bremen, Union Berlin'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

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Almanya Bundesliga 15. hafta maçında Werder Bremen, sahasında Union Berlin ile kozlarını paylaştı.

Weser Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Werder Bremen 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikalarda Marco Grüll, 45. dakikada Mitchell Weiser ve 87. dakikada Jens Stage kaydetti. Konuk ekip Union Berlin'in tek golü ise 23. dakikada Schafer'den geldi.

DERRICK KÖHN'DEN 4 GOL KATKISI

Bremen'in Galatasaray'dan kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, karşılaşmada 2 asist birden yaparak 3 puanda büyük pay sahibi oldu.

25 yaşındaki Alman futbolcu, 17. dakikada Grüll ve 45. dakikada Weiser'in attığı gollerde asistleri yapan isim oldu ve Bundesliga kariyerinde 2 gol, 2 asiste ulaştı.

Derrick Köhn coştu, Werder farka koştu

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WERDER BREMEN SERİYE BAĞLADI

Ligde üst üste 3 maç kazanan Werder Bremen puanını 25 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. 17 puanda kalan Union Berlin ise 12. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 16. haftasında Werder Bremen, Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Union Berlin ise Heidenheim'e konuk olacak.

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#Futbol#Werder Bremen#Bundesliga

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