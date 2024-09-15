×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Derrick Köhn attı, Werder Bremen 3 puanı kaptı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Derrick Köhn#Galatasaray
Derrick Köhn attı, Werder Bremen 3 puanı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 21:12

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Werder Bremen, Derrick Köhn'ün attığı golle Mainz 05 deplasmanından 2-1 galip ayıldı.

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Derrick Köhn'ün formasını giydiği Werder Bremen, Mainz 05'e konuk oldu.

Mücadeleden konuk ekip Werder Bremen 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Werder Bremen'in galibiyet gollerini 9. dakikada penaltıdan Marvin Ducksch ve 69. dakikada Galatasaray'ın kiralık takıma katılan Derrick Köhn kaydetti.

Ev sahibi Mainz 05'in tek golü ise Lee Jae-sung'dan geldi.

Öte yandan Werder Bremen'de Marco Friedl, müsabakanın 60. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle 5 puana yükselen Werder Bremen, ligde 8. sıraya yükseldi. Mainz 05 ise 2 puanla 15. sırada kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Derrick Köhn#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!