Derrick Köhn attı, Werder Bremen 3 puanı kaptı

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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Derrick Köhn'ün formasını giydiği Werder Bremen, Mainz 05'e konuk oldu.
Mücadeleden konuk ekip Werder Bremen 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Werder Bremen'in galibiyet gollerini 9. dakikada penaltıdan Marvin Ducksch ve 69. dakikada Galatasaray'ın kiralık takıma katılan Derrick Köhn kaydetti.
Ev sahibi Mainz 05'in tek golü ise Lee Jae-sung'dan geldi.
Öte yandan Werder Bremen'de Marco Friedl, müsabakanın 60. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetle 5 puana yükselen Werder Bremen, ligde 8. sıraya yükseldi. Mainz 05 ise 2 puanla 15. sırada kaldı.
Derrick Köhn'ün Werder Bremen formasıyla ilk golüpic.twitter.com/OufhTXCYZo
Derrick Köhn'ün Werder Bremen formasıyla ilk golüpic.twitter.com/OufhTXCYZo—Spor Arena (@sporarena) September15, 2024