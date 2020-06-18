Derin Yaya, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da!

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşında ve 1,74 metre boyundaki Derin Yaya ile 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.



Yaya'nın geride kalan sezonda Çankaya Üniversitesi forması giydiğini belirten Bayraktar, "Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Derin Yaya, geçen sezon Çankaya Üniversitesi'nde çok başarılı bir sezon geçirdi. 2 sezondur transfer etmek istiyorduk ama okul durumu olduğu için Ankara'dan ayrılamamıştı. Şimdi onu da ailemize kattık." diye konuştu.

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