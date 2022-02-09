Derby County 3-1 Hull City / Acun Ilıcalı maçı Okan Buruk ile birlikte izledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar... Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Kazdağlarında mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyorKazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyor#Kazdağları
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
Hesaplar alt üst İspanyollar Löwu duyurdu...Hesaplar alt üst! İspanyollar Löw'u duyurdu...#Fenerbahçe
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Yasmin Erbil’den ‘onur’ davasıYasmin Erbil’den ‘onur’ davası#Yasmin Erbil
Milyon dolarlık MeryemMilyon dolarlık Meryem! #Meryem Uzerli
Elektrik faturalarına çözüm aranıyorElektrik faturalarına çözüm aranıyor#Elektrik Faturası
HABERLERSpor Arena Haberleri

Derby County 3-1 Hull City / Acun Ilıcalı maçı Okan Buruk ile birlikte izledi

#Derby County#Hull City#Championship
Derby County 3-1 Hull City / Acun Ilıcalı maçı Okan Buruk ile birlikte izledi

İngiltere Championship'te alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Derby County, evinde ağırladığı Hull City'yi 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

İngiltere Championship'in 30. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Derby County'ye deplasmanına 3-1 yenilerek son 2 haftada puan alamadı.

Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından ligde 3'te 3 yapan ancak geçen hafta galibiyet serisi Preston karşısında sona eren Hull City, deplasmanda Derby County'ye 3-1 yenildi.

Derby County'nin galibiyet gollerini 19. dakikada C. Forsyth, 38. dakikada Lawrence, 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Forsyth'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Son 2 haftayı puansız kapatan Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 32 puanda kalırken 19. sırada yer aldı.

18 puana yükselen Wayne Rooney'nin Derby County'si ise 23. sırada yer aldı.

TRİBÜNDE OKAN BURUK SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı, takımının mücadelesini tribünden takip ederken izleyenler arasında sürpriz bir isim vardı.

Haberin Devamı

Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile birlikte mücadeleyi tribünden izledi.

Derby County 3-1 Hull City / Acun Ilıcalı maçı Okan Buruk ile birlikte izledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derby County#Hull City#Championship

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları