Futbol Konseyi'nde Vitor Pereira ve Mesut Özil değerlendirmesi! 'Derbiyi kaybederse arkasında duramaz'

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Hürriyet Futbol Konseyi, Ali Koç'un Vitor Pereira ve Mesut Özil hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

1- Pereira’dan memnunuz ve arkasındayız. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun devam edeceğiz

2- Mesut Özil’in ticari işlerini bir yana koyup ‘Fenerbahçe için nasıl katkı veririm’e odaklanması gerekiyor.

MEHMET ARSLAN: KOÇ İLK KEZ SOSYAL MEDYAYI BIRAKIP KENDİSİ KARAR ALDI

1- Ali Koç’un kararlarını bugüne kadar hep taraftar ve sosyal medya tepkisi belirledi. Hatırlayın, sosyal medyada ‘Aykut Kocaman gitsin’ denildi, Kocaman gitti; ‘Ersun Yanal’ gelsin denildi, Yanal geldi. Bu ve bunun gibi pek çok örneklerle dolu başkanlık süreci. Ali Koç aldığı hiçbir kararın arkasında sonuna kadar durmadı. Tepkilerini ve kararlarını hep ya taraftar, ya sosyal medya ya da yanındaki isimlerin fikirleri belirledi. İlk kez, evet ilk kez tepkilere rağmen kararının arkasında duruyor. İlk kez baskılara rağmen başkanlık duruşu gösteriyor. Sorun Pereira değil Fenerbahçe’de; hiçbir kararının arkasında duramayan Ali Koç’tu. Pereira kararı doğru mu zaman gösterecek (Ki bana göre doğru). Ama Ali Koç ilk kez kendi aldığı bir kararın sonucunu görecek.

PEREIRA-ÖZİL İLİŞKİSİNE HİÇ KARIŞMAMALIYDI

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2- Fenerbahçe Kulübü ve dolayısıyla Ali Koç iletişimi sadece konuşmadan ibaret sanıyor ne yazık ki. Oysa iletişim daha çok nerede susacağınızı bilme sanatıdır. Mesut Özil konusunda ifade ettiklerinin tümüne katılıyorum. Ama ifade ediş biçiminde sorun olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanı sorun çözer, sorun yaratmaz. Eğer yönetim Mesut Özil ve Pereira’yı yönetmeye çalışırsa çatışma burada başlar. Bu ikilinin sorunlarını birlikte çözmeleri gerekir. Başkan aracılığıyla değil. Özetle: 1-) Başkan, teknik adama oyun formasyonu konusunda baskı yaparsa olmaz. 2-) ‘Mesut Özil’i oynat’ mesajı sadece Vitor Pereira’yı değil, bütün takımın ahengini bozar. Bu dengeyi ne kadar tutturabilirlerse başarı o oranda gelir.

UĞUR MELEKE: DEĞİŞMEYİ VE DÖNÜŞMEYİ REDDERSE DERBİYİ KAZANSA BİLE GÖNDERİLMELİ

1- Bence Pereira ile ilgili karar, Galatasaray maçında alınacak sonuçla ilgili değil. Teknik direktörün tavrı ve oyun anlayışıyla ilgili. Eğer Pereira ‘kaygı futbolu’ tercihini sürdürür, kadrosunun kapasitesini sahaya bilinçli olarak yansıtmamakta ısrar ederse, Galatasaray’ı yenseler dahi hemen yollar ayrılmalı. Ama değişirse-dönüşürse, taktiğine tapmaktan vazgeçerse, sahada maksimum yetenekli oyuncuyla iyi bir futbol olursa, sonuca bakmayabilir sarı lacivertli yönetim. Mesele tabela değil bence. Ortaya konan strateji.

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MEDYA YOLUYLA MESAJ VERİLMEZ

2- Ali Koç’un Mesut Özil için söyledikleri çok çarpıcı. Meselenin sadece taktiksel ya da fiziksel değil, mental olduğunu işaret ediyor. Eğer Özil’in hayattaki en önemli meselesi Fenerbahçe’nin bir sonraki maçı değil, başka bir ticari faaliyetiyse hemen oturulup konuşulup yollar ayrılmalı. Bu seviyede bir kulüp başkanının oyuncusuna medya yoluyla böyle bir mesaj vermesi kabul edilebilir bir şey değil. Kulübün büyüklüğüne, genetiğine ve tarihine asla yakışmaz.

GÜNTEKİN ONAY: G.SARAY'A YENİLİRSE HEM PSİKOLOJİK HEM SPORTİF BİR TRAVMA YAŞANIR

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1- Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kaybederse son 5 karşılaşmada sadece 1 puan almış, şampiyonluk yarışından kopmuş, psikolojik ve sportif açıdan tamamen travmatik bir durum ile karşı karşıya bir takıma dönüşür. Vitor Pereira’nın az olan kredisi tamamen biter. Sayın Ali Koç, derbi öncesi ‘teknik direktörümüzün arkasındayız ve kendisine güveniyoruz’ mealinde bir açıklama yapmak istemiş. Lakin derbi maçı kaybederse arkasında durması anlamsız olur.

2- YEDEK BIRAKMAK DOĞRU DEĞİL, SORUMLULUK VE LİDERLİK VERİLMELİ

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Mesut Özil’in kendisini yüzde 100 futbola vermediği aşikar ancak yedek soyundurarak da böyle bir dünya yıldızını takıma kazandırmazsınız. Mesut’a sorumluluk ve liderlik verilmeli. Fenerbahçe’nin böylesine yaratıcı ve yetenekli bir oyuncuya ihtiyacı olduğu da çok net ortada. Vitor Pereira’nın mevcut oyun sisteminde Mesut Özil’e yer yok. Sistemi ve planı bu oyuncunun üzerine kurmaktan başka da çaresi yok gibi görünmüyor. Ancak bence bu düzenleme için de çok geç kaldı.

MESUT ÖZİL'İN TİCARİ GİRİŞİMLERİ

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· Eşi Amine ile evlenmeden önce İngiltere’de bir kozmetik şirketine ortak oldu.

· Londra’da bir kafeteryanın sahibi.

· ABD’de San Francisco merkezli Class 5 Global isimli bir girişim sermayesi fonuna yatırım yaptı. Şirketten yatırımları için stratejik danışmanlık alıyor.

· Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa’nın hissedarlarından biri. Böylece Meksika’da futbol takımı sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

· 2020 yılında kendiyle özdeşleşen ‘M10 Streetwear’ markasını kurdu. Markasını büyütmek için sezonun ilk haftalarında Katar’a giderek bazı görüşmeler yaptı.

· 9 Ekim’de duyurduğu kripto para için geri sayıma başladı. ‘M10 Token’ adlı kripto parayı yakında piyasaya sürecek.