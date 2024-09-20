Derbiyi Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı kazanacak? Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planları...

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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Kariyeri boyunca görev yaptığı üst düzey takımlarda onlarca kez dev maçların tecrübesini yaşayan Jose Mourinho sarı lacivertlilerin başında çıkacağı ilk derbiden galibiyetle ayrılmak istiyor. Geçen sezon deplasmanda berabere kalıp sahasında ezeli rakibine kaybeden Okan Buruk ise Ülker Stadı’nda kazanmakta kararlı. Peki 2 teknik adamın derbi stratejisi nasıl olacak? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE CEPHESİ

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN DERBİDE YERİ GARANTİ GİBİ

Stoperde formalar hangi oyuncuların olacak?

Son Galatasaray derbisinin golünü atan ve o maçı izleyen Mourinho tarafından çok beğenilen Çağlar Söyüncü’nün forması garanti gibi görülürken diğer forma için de Osimhen’in karşısında fizik gücü iyi olan Becao öne çıkıyor.

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AMRABAT, SZYMANSKI'Yİ Mİ YOKSA İSMAİL'İ Mİ KESECEK?

Yeni transfer Sofyan Amrabat sahada olacak mı?

Orta sahaya büyük fedakârlıklar sonucunda transfer edilen Sofyan Amrabat’ın Galatasaray maçında oynaması çok güçlü olasılık. Asıl soru işareti ‘Amrabat oynarsa Szymanski mi yoksa İsmail mi kulübeye çekilecek? Burada da akla en yatkın gelen cevap İsmail ve Amrabat’ın önlü arkalı oynayıp Fred’e yaratıcı alan açması.

TERCİH TEK FORVET OLURSA DZEKO SAHADA OLACAK

Gol noktasında Dzeko mu En-Nesyri mi? Yoksa ikili forvet mi?

Kasımpaşa maçında Galatasaray derbisini düşünerek En-Nesyri ile maça başlayan Jose Mourinho’nun Faslı golcünün henüz istenilen form düzeyine ulaşamadığının görülmesi üzerine derbide tek forvet olarak Dzeko ile çıkma ihtimali güç kazandı.

AYARLARI BOZMAK İÇİN MERT HAKAN'I OYNATIR MI?

Fenerbahçe’nin ‘Komutan’ı Mert Hakan Yandaş süre alır mı?

Galatasaraylı oyuncularının ve taraftarın sinir uçlarını bozarak oyuna etki etmesiyle bilinen Mert Hakan Yandaş’ın durumu da merak ediliyor. Bu sezon 5 resmi maçta sadece 1 kez ilk 11’de şans bulan tecrübeli futbolcunun skora göre ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

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MAÇ EKSİĞİ BULUNAN OSAYI-SAMUEL VE YENİ TRANBSFER KOSTIC ZOR

Osayi-Samuel yetişir mi? Kostic şans bulur mu? İrfan Can Kahveci oynar mı?

Sakatlığını atlatsa da maç eksikliği olan Osayi-Samuel’in bu maçta şans bulması zor gözüküyor. Yine takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Filip Kostic’in de bir sonraki hafta şans bulması daha güçlü bir ihtimal. İrfan Can Kahveci’nin de ikinci yarıda Mourinho’nun en büyük hamle kozu olması en güçlü olasılık.

GALATASARAY CEPHESİ

SAVUNMADA EN BÜYÜK KOZ DAVINSON SANCHEZ

Stoperde formalar kimin olacak?

Sakatlık sonrası Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez dev maçta da Okan Buruk’un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Kolombiyalı'nın partnerinin yine Abdülkerim olması bekleniyor.

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MAXIMIN'İN KARŞISINA ROLAND SALLAI İLE ÇIKACAK

Yeni transfer Roland Sallai sahada olacak mı?

Transferin son günü takıma katılan ve hazır durumda gelen Roland Sallai’nin derbide oynama ihtimali yüksek. Buruk; hızı ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Maximin’in karşısına Macar futbolcuyu çıkarmayı planlıyor. Bu durumda Barış Alper Yılmaz’ın sol kanada çekilme ihtimali de yüksek.

FORVETTE FAVORI OSIMHEN, SÜRPRİZ İSE ICARDI

Gol noktasında Osimhen mi, Batshuayi mi yoksa İcardi mi?

Sarı kırmızılıların santfrordaki birinci tercihi Osimhen olacak. Okan Buruk ‘Kesinlikle oynamayacak’ dese de takımla çalışmalara başlayan Mauro İcardi’nin sahada olması sürpriz olmayacak. Formda Batshuayi de eski takımına karşı maçın gidişatına göre süre alabilir.

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ESKİ FENERBAHÇELİ BATSMAN DERBİ İÇİN ÇOK MOTİVE

Mert Hakan Yandaş’a karşılık Batshuayi hamlesi gelir mi?

Fenerbahçe’nin rakibin psikolojisini bozmak adına Mert Hakan Yandaş’ı saha sürmesi durumunda, Galatasaray’ın da buna, ezeli rakibinin eski oyuncusu Batshuayi ile karşılık verebileceği de seçenekler dahilinde. Gaziantep önünde 1 gol, 1 asistle moral bulan Batsman de ‘Kazanmak için derbiye gideceğim’ diyerek ne kadar motive olduğunu gösterdi.

JAKOBS SOL BEKTE, SARA 10 NUMARAYA ÇEKİLİR Mİ?

Yeni transferlerden kimler derbide 11’de yer alacak?

Staü nedeniyle Gaziantep maçında oynamayan İsmail Jakobs’un sol bekte yeri garanti. Yükselen grafiği ile dikkat çeken Gabriel Sara da sahada olacak. Ancak Mertens kesilirse Sambacı 10 numaraya çekilecek. Bu durumda Torreira’nın yanında Berkan ya da Kerem Demirbay görev alacak.