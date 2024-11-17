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Derbiyi Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe'nin serisi sona erdi!

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Derbiyi Beşiktaş kazandı, Fenerbahçenin serisi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 16:08

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment deplasmanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment'ı konuk etti.

Mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ BİTTİ, BİR DERBİ GALİBİYETİ DAHA

Bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken Beşiktaş da son 6 karşılaşmasını kazanmış oldu.

Ayrıca ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Lider Fenerbahçe ise 24 puanda kaldı.

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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