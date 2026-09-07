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Derbinin primi 1 milyon Euro!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Orkun Kökçü
Derbinin primi 1 milyon Euro
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 07:00

Başkan Adalı'nın maç sonu soyunma odasında açıkladığı rakam belli oldu.

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Beşiktaş'ta Kadıköy’de kazanılan Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasına inerek takımı kutlayan başkan Serdal Adalı takıma prim jestinde bulunurken siyah beyazlı futbolculara dağıtılacak rakam belli oldu.

Bir sezon sonra gelen derbi zaferinin ardından Adalı’nın primi ilk olarak 1 milyon Euro olarak açıkladığı oyuncuların alkışlarla verdiği karşılığın ardından rakamın 1.5 milyon Euro’ya kadar çıktığı öğrenildi.

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ORKUN KÖKÇÜ ‘1 YETERLi’ DEDi 1.5 MiLYON EURO’YA iTiRAZ ETTi

Ancak kaptan Orkun Kökçü’nün 1.5 milyon Euro’ya itiraz ederek “1 milyon Euro yeterli” demesinin ardından primin ilk açıklanan rakamda kaldığı ifade edildi. Bunun üzerine oyunculara yaklaşık 56 milyon 250 bin TL dağıtılacak.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Orkun Kökçü

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