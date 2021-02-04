Derbinin kilidi ilk gol! Son 55 lig maçında sadece 4 kez...

Rekabette 27 yılı kapsayan son 55 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 55 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 55 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.



- Fenerbahçe, öne geçince kazanıyor



Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk golü bulduğu tüm karşılaşmaları kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Fatih Karagümrük, Göztepe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında öne geçmeyi başardı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk golü bulduğu bu 12 karşılaşmanın hiçbirinde rakiplerine puan bırakmadı.



- Galatasaray, 2 maçta puan kaybetti



Galatasaray, ligde öne geçtiği mücadelelerde 2 rakibine puan bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 16 mücadelede öne geçmeyi başarırken bunların 14'ünden galip ayrıldı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ise öne geçtiği halde Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalırken Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.



- Fenerbahçe'den geri dönüşlerden 7 puan



Fenerbahçe, ligde bu sezon 7 maçta rakipleri karşısında mağlup duruma düşerken, bu maçların 3'ünden puan ya da puanlar almayı başardı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor müsabakalarında ilk golü rakiplerinin bulmasına karşın mücadelelerden 3 puan çıkarmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtan ise ilk golü bulamamasına karşın 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında ise geri dönmeyi başaramadı.



- Galatasaray, bu sezon geriye düştüğü maçlarda puan alamadı



Galatasaray, bu sezon ligde geriye düştüğü maçlardan puan almayı başaramadı.

Sarı-kırmızılılar karşısında rakipleri 4 kez öne geçerken, Galatasaray bu maçların tamamını kaybetti.

Geriye düştüğü hiçbir mücadeleden puan çıkarmayı başaramayan Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında sahadan yenik ayrıldı.

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