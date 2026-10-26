Derbinin ilk yarısına Osimhen damgası! Fenerbahçe'yi şoke eden istatistik

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Süper Lig'in 9’uncu haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

DERBİNİN İLK 11'LERİ

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku ile sahada yer aldı.

PERDEYİ OSİMHEN AÇTI

Dev derbide gol perdesini Victor Osimhen açtı. 29’uncu dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Barış, pasını hemen Osimhen’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

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YİNE OSİMHEN SAHNEDE

44’üncü dakikada Galatasaray farkı yine Osimhen'in ayağından bulduğu golle 2’ye çıkardı. Soldan Jakobs’un kullandığı taç atışını Ederson yumrukladı. Ceza sahası dışına açılan topa Sancez bekletmeden vurdu. Kaleye sert yönelen topa ceza sahası içinde Osimhen kafayla tamamladı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

9 MAÇ 9 GOL!

Sezonun ilk 4 maçında gol yağdıran Osimhen, 7 gole ulaşmıştı. Fenerbahçe'ye ilk yarıda attığı 2 golle bu sezon 9 maçta 9 gol, 3 asiste ulaşan Victor Osimhen parlamaya devam ediyor.

FENERBAHÇE'Yİ ŞOKE EDEN İSTATİSTİK: 0 ŞUT

Fenerbahçe, derbinin ilk devresini 0 gol pozisyonu ve 0 toplam şut ile kapattı. Galatasaray, derbinin ilk yarısında 11 şut attı, 0.99 xG'den 2 gol çıkardı.

Sarı-Lacivertli takım derbideki ilk şutunu 50. dakikada Romelu Lukaku'yla çekti.

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BU SEZON İÇİN BİR İLK

Galatasaray, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında hem Fenerbahçe'ye şut çektirmeyen ilk takım hem de sarı-lacivertli ekibin kalesine en fazla isabetli şut gönderen ekip oldu.