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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Derbinin Favorisi Beşiktaş! Galatasaraylıların %30'u...

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Derbinin Favorisi Beşiktaş! Galatasaraylıların %30'u...

Yılın maçına saatler kala Misli.com üyeleri kritik 90 dakika öncesi favorisini belirledi.

Misli.com’un Galatasaraylı ve Fenerbahçeli üyeleri "Derbinin favorisi  kim?" sorusunda ortak noktada buluşurken, Beşiktaşlı üyelerin %70'i bahislerini takımlarının galibiyetine oynadı. 

Fenerbahçeli üyelerin %41'i Beşiktaş'ın galibiyetine oynarken %34'ünün ise favori olarak Galatasaray’ı göstermesi dikkat çekti.

Misli.com üyelerinin sadece %17'sinin beraberliğe oynadığı dev derbi öncesi ev sahibi Galatasaraylıların %54'ü takımlarını favori gösterirken, %30'luk bölümü ise favori olarak rakip Beşiktaş'ı gösterdi.

Hatayspor karşısında alınan farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, Misli.com üyelerinin açık ara favorisi olurken Galatasaray'ın galibiyetine oynama oranı %30'larda kaldı.

Favorinin açık ara Beşiktaş olduğu dev maç öncesi beraberliğe oynama oranın düşüklüğü de gözden kaçmadı. 

Galatasaray - Beşiktaş İstatistikleri 

  • Beşiktaş ve Galatasaray arasında ligde oynanan son 31 maçın 30'unda ilk golü atan takımlar kaybetmedi.
  • Galatasaray- Beşiktaş arasında oynanan son 29 derbinin 24′ünü ilk golü atan takımlar kazandı.
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 8 derbide karşılıklı gol olmadı
  • Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 15 golün 14'ü maçların 2. yarılarında geldi.
  • Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 14 derbinin 12’si 2,5 alt skorla bitti.
  • Beşiktaş –Galatasaray arasında oynanan son 8 derbide toplam 38 sarı kart çıktı.
  • Beşiktaş –Galatasaray arasında oynanan son 13 derbide toplam 134 korner kullanıldı.
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 33 derbide toplamda; 170 sarı kart, 7 kırmızı kart çıktı.
  • Son 12 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde maçın sonuna kaç dakika uzatma gösterildi? --> 6, 7, 6, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 3
  • Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kaç defa VAR monitörüne gidildi? --> Toplam 15 Maç / 17 VAR
  • Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 38 maçın 32'sinde mağlup olmadı. (16 Galibiyet- 16 Beraberlik)
  • Galatasaray, Beşiktaş'a karşı iddaa'da 2,00 oran ve altında çıktığı son 12 maçın 10'unu kazandı.
  • Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 31 derbinin 26’sında topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 13 sezonda oynadığı 48 derbi maçında 13 kez kaybetti. (20 Galibiyet 15 Beraberlik)
  • Galatasaray, ligde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 23 maçtan sadece 4'ünü kazanabildi. (3 Galibiyet- 10 Beraberlik- 9 Mağlubiyet)
  • Galatasaray- Beşiktaş arasındaki son 21 resmi maçta toplam 47 gol atıldı.
  • Fatih Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı 66 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.
  • Yeni Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan 23 derbi maçında toplam 46 gol atıldı.

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Derbinin Favorisi Beşiktaş Galatasaraylıların %30u...

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