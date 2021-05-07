Derbinin Favorisi Beşiktaş! Galatasaraylıların %30'u...
Yılın maçına saatler kala Misli.com üyeleri kritik 90 dakika öncesi favorisini belirledi.
Misli.com’un Galatasaraylı ve Fenerbahçeli üyeleri "Derbinin favorisi kim?" sorusunda ortak noktada buluşurken, Beşiktaşlı üyelerin %70'i bahislerini takımlarının galibiyetine oynadı.
Fenerbahçeli üyelerin %41'i Beşiktaş'ın galibiyetine oynarken %34'ünün ise favori olarak Galatasaray’ı göstermesi dikkat çekti.
Misli.com üyelerinin sadece %17'sinin beraberliğe oynadığı dev derbi öncesi ev sahibi Galatasaraylıların %54'ü takımlarını favori gösterirken, %30'luk bölümü ise favori olarak rakip Beşiktaş'ı gösterdi.
Hatayspor karşısında alınan farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, Misli.com üyelerinin açık ara favorisi olurken Galatasaray'ın galibiyetine oynama oranı %30'larda kaldı.
Favorinin açık ara Beşiktaş olduğu dev maç öncesi beraberliğe oynama oranın düşüklüğü de gözden kaçmadı.
Galatasaray - Beşiktaş İstatistikleri
- Beşiktaş ve Galatasaray arasında ligde oynanan son 31 maçın 30'unda ilk golü atan takımlar kaybetmedi.
- Galatasaray- Beşiktaş arasında oynanan son 29 derbinin 24′ünü ilk golü atan takımlar kazandı.
- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 8 derbide karşılıklı gol olmadı
- Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 15 golün 14'ü maçların 2. yarılarında geldi.
- Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 14 derbinin 12’si 2,5 alt skorla bitti.
- Beşiktaş –Galatasaray arasında oynanan son 8 derbide toplam 38 sarı kart çıktı.
- Beşiktaş –Galatasaray arasında oynanan son 13 derbide toplam 134 korner kullanıldı.
- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 33 derbide toplamda; 170 sarı kart, 7 kırmızı kart çıktı.
- Son 12 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde maçın sonuna kaç dakika uzatma gösterildi? --> 6, 7, 6, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 3
- Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kaç defa VAR monitörüne gidildi? --> Toplam 15 Maç / 17 VAR
- Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 38 maçın 32'sinde mağlup olmadı. (16 Galibiyet- 16 Beraberlik)
- Galatasaray, Beşiktaş'a karşı iddaa'da 2,00 oran ve altında çıktığı son 12 maçın 10'unu kazandı.
- Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 31 derbinin 26’sında topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.
- Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 13 sezonda oynadığı 48 derbi maçında 13 kez kaybetti. (20 Galibiyet 15 Beraberlik)
- Galatasaray, ligde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 23 maçtan sadece 4'ünü kazanabildi. (3 Galibiyet- 10 Beraberlik- 9 Mağlubiyet)
- Galatasaray- Beşiktaş arasındaki son 21 resmi maçta toplam 47 gol atıldı.
- Fatih Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı 66 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.
- Yeni Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan 23 derbi maçında toplam 46 gol atıldı.
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