Derbinin ardından İspanyollardan Arda Güler'e övgü: 'Önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteren bir başka performans!'

Real Madrid, La Liga'nın 29. haftasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Ademola Lookman'ın 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Real Madrid, 52. dakikada Vinicius Jr.'ın penaltıdan kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı. Golden sonra baskılarını sürdüren Eflatun-beyazlı ekip, 55. dakikada Federico Valverde'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Diego Simeone'nin öğrencileri, 66. dakikada Nahuel Molina'nın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Real Madrid'de 72. dakikada bir kez daha sahneye Vinicius Jr. attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Eflatun-beyazlılarda Federico Valverde, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 69 puana yükselerek 73 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. 57 puanda kalan Atletico Madrid ise 58 puana yükselen Villarreal'in gerisinde kalarak 4. sıraya geriledi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Dev maçta 74 dakika sahada kalan Arda Güler karşılaşmayı yüzde 97 pas isabetiyle tamamladı. Sahada bulunduğu süre zarfında 2 kilit pas atan ve 1 de büyük şans yaratan genç futbolcuya, Sofascore'da 7.5 puan verildi ve 8.2 puan alan Vinicius Jr.'ın ardından Real Madrid'in en iyi ismi olarak ön plana çıktı.

İSPANYOLLARDAN ÖVGÜ

İspanyol spor gazeteleri Marca ve AS da, Arda Güler'in derbideki performansına tam not verdi. İşte o yazılar:

MARCA: "İlk yarıda topu hızlı şekilde dolaştırmak için iyi kombinasyonlar kurdu. Bir vole şutu farklı şekilde auta gitti. Bir şutunu Musso kutardı, Valverde seken topu neredeyse gol yapıyordu. İkinci yarıda pas dağıtımında her an inisiyatif aldı. Özetle, Arda Güler gelişmeye devam ettiğini ve takım için önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteren bir başka etkili performans sergiledi."

AS: "Maç boyunca oyun kurmada aktif olarak rol aldı. İlk yarıda 47 pas attığı maçta neredeyse hiç pas hatası yapmadı. Şansını uzaktan, kararlı bir şekilde denedi. Hedefi kıl payı kaçıran bir vole vuruşu vardı ve ceza sahasının köşesinden attığı sert şutu Musso kurtardı. Diğer maçlarda oyundan çıkması gereken ilk oyuncu olmasına rağmen, derbide öyle değildi."

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıkan Arda Güler, 4 gol atıp 13 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.