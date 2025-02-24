Derbinin ardından Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sözleri: 'Ligi erkenden bitirmek istiyoruz!'

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Zirve yarışında oynana kritik derbinin ardından sarı - kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

'BUNDAN SONRA 7 PUAN ÖNDEYİZ'

Transferinin ardından ilk kez Fenerbahçe maçında ilk 11'de başlayan Mario Lemina, "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız. Taraftarlar gelmemi çok istedi. Şu an onlar için oynadığım için mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni yaparım. Onların ve takımın gurur duyması için oynayacağım. Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi kontrol edebilirdik maçı. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

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'DERS ALMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR'

Karşılaşmayı değerlendiren Davinson Sanchez ise hücumda yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

"3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Mücadelemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Bazı durumlarda tehdit yaratamadık. Ders almamız gereken şeyler var. Bu tip maçlarda 3 puan almamız lazım, daha iyisini yapmak için çalışacağız.

Galatasaray'ın daha iyi olduğunu düşünüyoruz her zaman... Takım oyunundan keyif alıyoruz. Maç maç hedefimize yaklaşıyoruz. Maçların yanı sıra saha dışı konuşmalar da oluyor, biz ona karışmıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Baskıya gerek yok, bu bir oyun. Avrupa'daki kötü sonuç sonrası taraftara selam göndermek istiyorduk. Şimdilik yapamadık ama önümüzdeki maçlarda yapacağız."

'LİGİ ERKEN BİTİRMEK İSTİYORUZ'





Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, ligi erken bitirmek istediklerini vurgulayarak şu sözleri sarf etti;

"Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Namağlup devam ediyoruz, kupa maçı var. Şimdi orada devam edeceğiz."

Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu.

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Deplasmanda kazandık, burada kaybetmedik. Her hafta, her maçı kazanmalıyız. İnşallah ligi erken şekilde bitirebiliriz. Kalitemiz buna müsait."