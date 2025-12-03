Derbilerin yeni kralı Jhon Duran!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jhon Duran sarı lacivertli forma ile ligde sadece 2 gol attı ama belki de tüm sezonun kaderini değiştirecek puanlar kazandırdı. Sakatlığı nedeniyle ligde 7 maç kaçırdıktan sonra Beşiktaş derbisinde 66. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu 83. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Galatasaray karşısında da Duran 63. dakikada şans bulurken bitti gözüken maçta 90+5’te ağları havalandırıp takımını yenilgiden kurtardı ve 1 puan kazandırdı. 24 yaşındaki futbolcunun 4 puanlık katkısı olmasa F.Bahçe G.Saray’ın 1 değil 6 puan gerisine düşebilirdi.

Derbide dramatik bir gol attı

Duran, Galatasaray derbisinin ardından “Ben kahraman değilim” dese de gerek ülkesi Kolombiya gerekse Avrupa medyası aynı görüşte değil.

Haberin Devamı

· ESPN: Jhon Duran, Fenerbahçe-Galatasaray maçında son dakikalarda dramatik bir gol attı.

· El Tiempo: Jhon Duran rahat bir nefes aldı: Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin beraberlik golünü attı.

· Caracol: Jhon Duran, Fenerbahçe’yi yenilgiden kurtaran muhteşem golü attı.

· Elespectador: Jhon Duran, Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında son dakikalarda beraberlik golünü kaydetti.

Sonsuza dek hatırlanacak

· Notciascaracol: Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla gol atıyor ve tarih yazıyor; bu istatistikle sonsuza dek hatırlanacak.

· Noticiasrcn: Jhon Duran yine gol attı: Türk derbisinin son dakikasında muhteşem bir gol.

· Publimetro: Jhon Duran, son dakikada attığı kritik golle takımının kahramanı ve kurtarıcısı oldu.

· La Libertad: Jhon Duran, Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında beraberliği kurtarmasını sağladı.

· Futbol Red: Jhon Duran imdada yetişti.

Avrupa’da da manşetlere çıktı

· AS: Jhon Duran, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin kahramanı oldu.

· Mundo Deportivo: Jhon Duran, Türk futbolunun klasiğinde Fenerbahçe’yi kurtardı.

· A Bola: F.Bahçe-G.Saray derbisi ligi karıştırdı. Duran puan farkını daha da açabilecek skoru engelledi

Haberin Devamı

· Tuttomercato: Galibi olmayan İstanbul derbisinde Jhon Duran, Fenerbahçe’yi kurtardı.

· Record: Fenerbahçe, heyecan dolu derbide Galatasaray karşısında son dakikada Duran’la beraberliği yakaladı.