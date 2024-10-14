Derbilerin kraliçesi Fenerbahçe

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Türk sporunun iki güzide kulübü ve birbirinin ezeli rakibi, Fenerbahçe ve Galatasaray dün kadınlarda iki ayrı branşta karşı karşıya gelirken kazanan sarı lacivertliler oldu. İlk randevu Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’ndeydi. Haftaya 5’te 5 yapmış şekilde lider giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray Petrol Ofisi’ni Dereağzı Tesisleri’nde konuk etti. F.Bahçe’nin daha üstün olduğu ilk yarı 0-0 bitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Maçın 62. dakikasında Ümran Özev sol çaprazdan mükemmel bir vuruşla sarı lacivertli takımı öne geçirdi. 67’de Yağmur Uraz, Galatasaray savunmasının hatasını iyi değerlendirdi ve geri pasta araya girdi. Vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu ve fark ikiye çıktı: 2-0. Fenerbahçe’nin gol kraliçesi unvanlı oyuncusu bu sezonki 4. golünü kaydetti. Kanarya böylece 6. maçında 6. kez kazanıp liderliğini devam ettirdi. G.Satay ise ilk kez puan kaybetti.

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MEESSEMAN 22 SAYIYLA ŞOV YAPTI

ING Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki karşılaşmada da Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i sahasında 82-73 yendi. İlk çeyreği 18-16 G.Saray önde tamamlasa da ikinci periyottan itibaren üstünlü ele alan Fenerbahçe ilk yarısını 42-38 önde tamamladığı karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Belçikalı Emma Meesseman 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı. Son şampiyon F.Bahçe bu sezon ligde 2’de 2 yaparken G.Saray ilk mağlubiyetini aldı.