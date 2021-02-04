Derbilerin heyecanı da cezaları da büyük! Son 10 sezonda Fatih Terim...

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 438 bin 750, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi.

- Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama



Son 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.



- En fazla ceza alan isimler



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 10 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti.

Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya da 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.

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