Derbilerin golcüsü Jhon Duran!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 22:52

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon 2. golünü de derbide kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile karşılaşırken tek gol uzatma dakikalarında Jhon Duran'dan geldi.

Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı.

21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş derbisiyle sahalara dönmüş ve ilk gol sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz hafta Rize'de 11'de sahaya çıkan Duran, Galatasaray derbisine de yedek başladı. Genç futbolcu 63. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu.

Jhon Duran, karşılaşmanın 90+5. dakikasında Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında kafayı vurarak topu filelere gönderdi. Fenerbahçe, Duran'ın bu golüyle 1 puanı aldı.

Jhon Duran'ın ligde 2, Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

