Derbilerin en güzeli: Galatasaray-Fenerbahçe! İşte muhtemel 11'ler...

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Süper Lig’in 2 devi G.Saray ile F.Bahçe bugün RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor.

RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak ve Atilla Karaoğlan’nın yöneteceği derbide 19 puanlı sarı kırmızılılar ile 16 puanlı sarı lacivertliler kozlarını paylayacak.

Bu dev maç öncesi ev sahibinde tek eksik kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma bulunan Rafael Leao.

Konuk takımda ise sakatlıkları devam eden Marco Asensio ile Nathan Ake derbide yok. İyileşen Mert Müldür ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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Son dakika golleri 10 puan getirdi

Galatasaray, Süper Lig’de 19 Mayıs 2024’teki F. Bahçe maçından bu yana 39 iç saha maçında yenilmedi. Sarı kırmızılılar bu seride 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Cimbom bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı. Çorum beraberliği ve Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği galibiyetleri son bölümde geldi.

6. Fenerbahçe derbisine çıkmaya hazırlanan Victor Osimhen önceki 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu seride 3 galibiyet elde ederken (1’i kupada). 2 kez berabere kaldı.

Lig rekabetinde F.Bahçe 53-39 üstün

İsmail Kartal yönetimindeki F.Bahçe, Süper Lig’de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı. Kanarya, 0-0 biten G.Birliği maçı sonrası 3 haftada 14 gol attı.

Süper Lig’de çıktığı son üç maçı kazanan Fenerbahçe, üst üste 4 ve üzeri galibiyet aldığı son seriyi Ekim-Kasım 2025 arasındaki 5 karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette galibiyet sayılarında sarı lacivertlilerin 53-39 üstünlüğü bulunuyor (46B).

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GÖZLER GOLCÜLERDE

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 2 lig maçını kaçıran Victor Osimhen 6 maçta attığı 6 golle takımın en skorer ismi. Nijeryalı yıldız ayrıca G.Saray’da ezeli rakibe karşı çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atmayı da başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın Vedat Muric’i mi Romelu Lukaku’yu mu tercih edeceği merak edilirken bu sezon 8 maçta 7 kez ağları havalandıran Muric takımın en golcü ismi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde 9. kez G.Saray’a rakip olmaya hazırlanıyor. Bİr önceki F.Bahçe döneminde çıktığı 2 derbide Cimbom’a golü bulunmayan Muric sadece Rize ile 2018-19’da sevinç yaşamıştı. Bu sezon ligdeki tek golünü son Alanya maçında atan Lukaku ise kariyerinde ilk kez G.Saray’a rakip olacak.

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OSiMHEN FENER’E HiÇ KAYBETMEDi

Osimhen, G.Saray ile F.Bahçe’ye rakip olduğu 5 maçta 4 golde pay sahibi oldu. Yenilgi yaşamadığı bu seride 3 gol attı, 1 asist yaptı.

GÜLEN KiM OLACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece sahada değil başkanlar düzeyinde de yaşanacak.

Ev sahibi, Dursun Özbek’in başkanlığında 18. Fenerbahçe derbisine bugün sahasında çıkacak. 2 farklı dönemde başkanlık yapan Özbek geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım ise 2. döneminde ilk toplamda ise Fenerbahçe Başkanı olarak 54. kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Önceki 53 maçta Kanarya 22 galibiyet, 15 beraberlik alırken 16 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.

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Dursun Özbek, Galatasaray’da 2 farklı dönemde yaklaşık 7 yıl görev yaparken bu periyotta 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası 3 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Aziz Yıldırım ise 20 yıllık ilk döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de TFF Süper Kupa zaferi gördü.

F.BAHÇE iLK G.SARAY SON ÇEYREKTE

· Ligin en golcü ekibi konumundaki F.Bahçe, maçların ilk yarılarında 13 gol atarken, ikinci devrelerde ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

· Kanarya 22 golün 6’sını maçların ilk 15 dakikalık bölümünde kaydetti.

· Fenerbahçe bu sezon ligde yediği 6 golün 3’ünü ilk devrelerde, 3’ünü ise 2. yarılarda kalesinde gördü.

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· Galatasaray, geride kalan 8 maçta ilk yarılarda 6 gol bulurken, 2. devrelerde ise 11 gol gönderdi.

· Cimbom, 17 golün 6’sını maçların son 15 dakikalık bölümünde attı.

· Galatasaray, kalesinde gördüğü 11 golün 7’sini de maçların 2. yarısında yedi.

MUHTEMEL 11'LER;

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku (Vedat)