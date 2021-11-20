Derbilerde ilk golün önemi büyük

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Rekabette 27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.



Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.



İki takım arasında yapılan son 56 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.



Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.



İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 56 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.



- Galatasaray, bu sezon ilk golü attığı 8 maçın 5'ini kazandı



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu 8 karşılaşmanın 5'ni kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.



Bu maçlarda GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.



Galatasaray, ligde 4 maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım söz konusu maçlarda Göztepe'yi yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.



- Fenerbahçe ilk golü bulduğu 6 maçtan üstün ayrıldı



Fenerbahçe ise Süper Lig'de bu sezon ilk golü kaydettiği 8 maçın 6'sından üstün ayrılırken, birinde berabere kaydı, birinde ise mağlup oldu.



Sarı-lacivertli takım bu maçlarda Adana Demirspor, Fraport Tav Antalyaspor, Altay, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, Trabzonspor'a yenildi.



Fenerbahçe ligde kalesinde ilk gölü gördüğü hiçbir maçı ise kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'a yenilirken, Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

- Golsüz beraberlik ön plana çıkıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 0-0'lık beraberlik ön plana çıkıyor.



Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide karşılaşacak. Bu müsabaka, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan 13. derbi olacak.



Galatasaray'ın ev sahipliğinde Süper Lig'de yapılan son 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



- Son 6 derbinin 5'i berabere



Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı.



İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.



- Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 6 maçtır kazanamıyor



Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.



Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.



Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:



Sezon Tarih Skor

2010-2011 18 Mart 2011 1-2

2011-2012 7 Aralık 2011 3-1

2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2

2012-2013 16 Aralık 2012 2-1

2013-2014 6 Nisan 2014 1-0

2014-2015 18 Ekim 2014 2-1

2015-2016 13 Nisan 2016 0-0

2016-2017 23 Nisan 2017 0-1

2017-2018 22 Ekim 2017 0-0

2018-2019 2 Kasım 2018 2-2

2019-2020 28 Eylül 2019 0-0

2020-2021 27 Eylül 2020 0-0