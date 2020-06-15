Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

LEVANTE - SEVILLA

Salgın dönüşünü Valencia deplasmanından 1 puanla ayrılarak yapan Leventa, beraberlik golünü 90+8'de bulabilmişti...

Bu sezon takımın attığı gollerin 3'te 1'inde imzası olan Roger Marti çift sarı kartla atıldı ve Sevilla karşısında takımdaki yerini alamayacak.

En ileride Borja Mayoral ile Jose Luis Morales ortaklığını izleyeceğiz.

Derbi Sevillano'dan Lucas Ocampos ve Fernando'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan Sevilla'da ise cezası biten Nemanja Gudelj kadroya dönüyor.

75'te kenara gelmek zorunda kalan Munir El Haddadi'nin durumu maç saati netlik kazanacak. El Haddadi yetişmezse TD Julen Lopetegui büyük olasılıkla Franco Vazquez'i tercih edecektir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçı Sevilla kazandı.

- Levante'nin salgın öncesinde iç sahada oynadığı son 4 maç "2.5 ALT" bitmişti.

- Sevilla'nın salgın öncesinde deplasmanda oynadığı son 4 maç ise "2.5 ÜST" olmuştu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu!

%53'lük kesim salgın dönüşünü Real Betis ile oynadığı derbiyi kazanarak yapan Sevilla'ya güveniyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

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Lionel Messi, 2013-14 sezonunda Levante karşısında asistlerle hat-trick yapıyor! İzleyelim...