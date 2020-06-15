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GeriFutbol Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor! Galibiyetlerine iddaa'da...
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Haber Giriş: 15.06.2020 - 03:44,Son Güncelleme:

Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor! Galibiyetlerine iddaa'da...

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Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor! Galibiyetlerine iddaa'da...
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Derbi Sevillano fatihi Sevilla, Valencia karşısında 1 puanı 90+8'de kurtaran Levante'ye Estadi Olimpic Camilo Cano'da konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik İspanya La Liga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Bu bir ilandır

LEVANTE - SEVILLA

Salgın dönüşünü Valencia deplasmanından 1 puanla ayrılarak yapan Leventa, beraberlik golünü 90+8'de bulabilmişti...

Bu sezon takımın attığı gollerin 3'te 1'inde imzası olan Roger Marti çift sarı kartla atıldı ve Sevilla karşısında takımdaki yerini alamayacak.

En ileride Borja Mayoral ile Jose Luis Morales ortaklığını izleyeceğiz.

Derbi Sevillano'dan Lucas Ocampos ve Fernando'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan Sevilla'da ise cezası biten Nemanja Gudelj kadroya dönüyor.

75'te kenara gelmek zorunda kalan Munir El Haddadi'nin durumu maç saati netlik kazanacak. El Haddadi yetişmezse TD Julen Lopetegui büyük olasılıkla Franco Vazquez'i tercih edecektir.

Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor Galibiyetlerine iddaada...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçı Sevilla kazandı.

- Levante'nin salgın öncesinde iç sahada oynadığı son 4 maç "2.5 ALT" bitmişti.

- Sevilla'nın salgın öncesinde deplasmanda oynadığı son 4 maç ise "2.5 ÜST" olmuştu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu!

%53'lük kesim salgın dönüşünü Real Betis ile oynadığı derbiyi kazanarak yapan Sevilla'ya güveniyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Derbiden zaferle ayrılan Sevilla, Levante karşısında da kazanmak istiyor Galibiyetlerine iddaada...

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