Derbideki performansıyla saç baş yoldurmuştu: Gökhan Sazdağı rekora imza attı!

#Beşiktaş#Gökhan Sazdağı#Süper Lig
Derbideki performansıyla saç baş yoldurmuştu: Gökhan Sazdağı rekora imza attı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 12:29

Fenerbahçe derbisinde Amir Murillo'nun sakatlanmasının ardından ikinci yarı başında oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, yaptığı top kayıplarıyla bir rekora imza attı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılarda sağ bek Gökhan Sazdağı, Murillo'nun sakatlığı nedeniyle 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu, performansıyla Beşiktaş taraftarları tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Fırat Aydınustan penaltı yorumu Yazarlar kritik maçı değerlendirdi: Amerika uçağında sürpriz olur muFenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Fırat Aydınus'tan penaltı yorumu! Yazarlar kritik maçı değerlendirdi: Amerika uçağında sürpriz olur mu?Haberi görüntüle

REKOR KIRDI

Gökhan oyunda kaldığı kısa sürede 11 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı.

KENDİ KALESİNE ATTI AMA 'VAR' İPTAL ETTİ

31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Gökhan'ın pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Derbideki performansıyla saç baş yoldurmuştu: Gökhan Sazdağı rekora imza attı

PERFORMANSI

Sezon başında Kayserispor'dan 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi ve sahada bulunduğu 1395 dakikada 3 sarı kart gördü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Gökhan Sazdağı#Süper Lig

