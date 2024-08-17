Derbideki olaylara hapis istemi

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Süper Lig’de geçen sezon 19 Mayıs’ta RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darbedildiği ileri sürülen olaylara ikişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çelikkıran “müşteki”, futbolcular Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, sarı lacivertlilerin o dönem eski yöneticisi olan Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

ÖZBEK, ÖZTÜRK VE TiMUR SAVCILIĞA MÜRACAAT ETTi

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, “vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” suçlarından 2’şer yıl 3’er aydan, 6’şar yıl 9’ar aya kadar hapisleri istendi. Galatasaray Kulübü ile başkan Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur’un savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, Çelikkıran’ın da şikayetçi olduğu ve sağlık raporunda boyun kırığı olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

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ALi KOÇ VE 16 KiŞi HAKKINDA TAKiPSiZLiK KARARI VERiLDi

İddianamade, şüphelilerin Çelikkıran’ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darp ettikleri belirtildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Dursun Özbek’in de aralarında bulunduğu 7 müşteki tarafından yapılan şikayete ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a hakeret ettiğine ilişkin soruşturma dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.