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MKE Ankaragücü'nün kazandığı derbide ilginç olay

#Ankara Keçiörengücü#MKE Ankaragücü#Spor Toto 1. Lig
MKE Ankaragücünün kazandığı derbide ilginç olay

Spor Toto 1. Lig’in 19’uncu haftasında evinde Ankara Keçiörengücü’yle karşılaşan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Müsabakada ev sahibi ekibin sağlık görevlisiyle hakem arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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Eryaman Stadı'nda oynanan ve Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin 70. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Ankaragücü'nde sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık görevlisi sahaya girmek istedi.

Maçın hakemi Emre Kargın ise sağlık görevlisinin sahaya girmesine izin vermeyince iki taraf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından elini cebine götüren Emre Kargın, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.

MKE Ankaragücünün kazandığı derbide ilginç olay

 

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ankaragücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak ceza sahası önünde topu kapan Keçiörengüçlü Eze, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

44. dakikada rakip ceza sahası yayı önünde topla buluşan Eze’nin sert ve etkili şutunda kaleci Akın yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

45+1. dakikada Ankaragücü’nce sağ kanattan kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Erdem’in ortasını tamamlayan Sinan Osmanoğlu, topu ağlara gönderdi 1-1

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48. dakikada sağ kanattan kaptığı topla çizgiye kadar gelen Mehmet Murat Uçar’ın ceza sahası içerisinde gönderdiği topla buluşan Erden Derdiyok’un şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada kaptığı topla atak başlatan Mehmet Murat Uçar, uzun süre sürdüğü topu sol kanattaki Owusu’ya aktardı. Ceza sahası yan çizgisine kadar sokulan Owusu pasını Eren Derdiyok’a gönderdi. Topla buluşan Derdiyok, yaptığı vuruşla fileleri sarstı. 2-1

88. dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pasla buluşan Owusu, önündeki boşluktan yaralanarak topla mesafe kat etti. Ceza sahası içerisinden vuruşu yapan Ganalı oyuncunun şutunda kaleci Boran gole izin vermedi.

Stat: Eryaman
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Kapluhan xx, Hüseyin Aylak xx
MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Yasin Güreler xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Erdem Özgenç xx, Owusu xx, Ali Kaan Güneren xx (Şahverdi Çetin dk. 46, xx), İshak Çakmak xx (Abdullah Durak dk. 64 xx), Mehmet Murat Uçar xx (Ariyibi dk. 75 xx), Eren Derdiyok xx (Cem Ekinci dk. 75 xx), Ghayas xx (Chaechhouhe dk. 80, x)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat,
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Ankara Keçiörengücü: Bora Güngör xx, Muharrem Cinan xx, Ercan Yazıcı xx (Camara dk. 70 xx), Mehmet
Dingil xx, Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx, Ackah xx, Isgandarli xx (Ali Yavuz Kol dk. 80 x), Taşkın Çalış xx, Hamza Gür xx (Erdem Onur Beytaş dk. 90 ?), Eze xx
Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Haşim Arda Sarman, Ogün Bayrak, Talha Yünkuş, İbrahim Mirza Aral, Pululu
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Eze (dk. 3) (Keçiörengücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 45+1), Eren Derdiyok (dk. 68) (Ankaragücü)
Sarı kart: Isgandarli, Uğur Utlu, Ackah, Muharrem Cinan (Keçiörengücü)

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#Ankara Keçiörengücü#MKE Ankaragücü#Spor Toto 1. Lig

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