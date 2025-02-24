Derbide Vincic'in 2 kez VAR'a gitmesine müthiş oran! Dev maça özel oyunlar Şampiyon Oranlar ile Misli'de...

Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışının kaderi açısından kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. İki ezeli rakip, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, 6 puanlık avantajla çıkacağı derbide alacağı olası bir galibiyetle rakibiyle olan farkı 9’a çıkarıp şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı cebine koyacak. Fenerbahçe ise formunu sürdürüp rakibini mağlup ederek farkı 3’e düşürmeyi ve zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasının heyecanı hakem özel oyunlarında Şampiyon Oran farkı ile ikiye katlanacak.

Süper Lig’de 55 yıl sonra yabancı hakem



Dev derbide uzun süredir gündem olan yabancı hakem konusu hafta içi netliğe kavuştu. Karşılaşmanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic oldu. Süper Lig tarihinde görev alan 136’ıncı hakem olacak Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Süper Lig'de en son 24 Mayıs 1970'te oynanan Göztepe - Ankara Demirspor karşılaşmasını Alman hakem Gerd Henning yönetmişti. Aradan geçen 55 yılın ardından Süper Lig ilk kez yabancı hakem yönetimine sahne olacak.



Yabancı hakemlerin yönettiği Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında durum eşit



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbilerde daha önce 17 kez yabancı hakemler düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda iki takım da 5'er galibiyet elde ederken 7 kez de denge bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 18 golüne Galatasaray 14 golle yanıt verdi.



Vincic bu sezon ülkesi dışındaki yerel organizasyonlarda 5. kez düdük çalacak

Haberin Devamı

Slavko Vincic, bu sezon ülkesi dışında 10 UEFA organizasyonunda düdük çaldı. Ayrıca Yunanistan Süper Ligi’nde 2, Suudi Arabistan Pro Lig ve Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig’de birer maç yöneten Vincic, bu sezon ülkesi ve UEFA organizasyonları dışında 5. kez farklı bir ülkenin yerel organizasyonunda görev alacak.

Haberin Devamı

İki takımın da maçlarında görev almıştı

Slovenyalı hakem Slavko Vincic, kariyeri boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin birer maçını yönetti. İşte Vincic’in yönettiği karşılaşmalar:



2019-2020 Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması

Club Brugge – Galatasaray: 0-0

2018-2019 Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe – Benfica: 1-1

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalini yönetti



Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında düdük çaldı. Real Madrid’in 2-0 kazandığı finali yöneten Sloven hakem, karşılaşmada 3 kez sarı kartına başvurdu. Vincic'in kariyerinde yönettiği diğer önemli karşılaşmalar:

Haberin Devamı

2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Porto-Chelsea: 0-2

2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final

Arsenal-Villarreal: 0-0

2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

Belçika-İtalya: 1-2

2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bayern Münih-Villarreal: 1-1

2021-2022 Avrupa Ligi Final

Frankfurt-Rangers: 6-5

2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final

Bayer Leverkusen-Roma: 0-0

2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final

İspanya-İtalya: 2-1

2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Borussia Dortmund-Atletico Madrid: 4-2

2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

İspanya-Fransa: 2-1

Maç başı 4,1 sarı kart ortalamasına sahip

Bu karşılaşmaların 12’sini ev sahibi, 7’sini konuk ekip kazanırken 2’si ise beraberlikle sonuçlandı. Sloven hakem, 21 karşılaşmada 4 kez penaltı kararı verirken maç başı 4.1 sarı kart, 0.5 kırmızı kart ortalamasına sahip.



Dev derbinin heyecanı özel oyunlarla artıyor!

Haberin Devamı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Misli üyelerini pek çok farklı özel oyun bekliyor. Oyuncu bahislerinin yanı sıra derbiye özel oyunlar yine Misli’de! İşte derbi için hakem özel oyunları…



Hakem VAR Monitörüne Gitmez - 1.48 yerine 1.58

Hakem VAR Monitörüne Gider - 2.19 yerine 2.34

Galatasaray Penaltı Atışı Kazanır - 3.61 yerine 3.81

Fenerbahçe Penaltı Atışı Kazanır - 4.18 yerine 4.41

Hakem VAR Monitörüne En Az 2 Kere Gider - 6.65 yerine 7.11



**** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...