Derbide Victor Osimhen ile Mert Hakan Yandaş tartıştı!

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Maçın 33. dakikasında da sinirler gerildi.

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi. Hakem Vincic, VAR’ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan Yandaş sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan’a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

MAÇ ÖNCESİNDE EL SIKIŞMADILAR

G.Saray ve Fenerbahçe arasında haftalardır süregelen gerginlik dün karşılaşma öncesi de kendisini gösterdi. İstiklal Marşı’nın ardından seremonide iki takımın oyuncuları el sıkışmadı. Marşın hemen ardından normalde misafir takımın önce hakem ardından ev sahibi ekiple el sıkışması beklenirken dün iki takım oyuncuları el sıkışmadan sahaya dağıldı. Futbol sahalarında nadir görülen bu olay derbinin unutulmaz anları arasına girdi. Öte yandan teknik adamlar Okan Buruk ve Jose Mourinho ise takımlarının aksine tokalaşıp birbirlerine başarılar diledi.

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