Derbide sonucu belirleyen faktörler ve cenaze levazımatçılığı üzerine

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Öyle bir derbi izledik ki bir an olsun gözlerimizi maçtan alamadık, bir an olsun bulunduğumuz yerden ayrılamadık...

Kontrol mekanizmasının devre dışı kaldığı çılgın derbide; daha akılcı, daha sakin, soğukkanlı ve bulduğu fırsatları değerlendirme anlamında çok daha becerikli olan Galatasaray kazandı.

İSTATİSTİKLER FARKLI SÖYLÜYOR

Fenerbahçe ise Galatasaray'dan daha çok gol fırsatı yakaladığı (Gol beklentisi: 3.40-1.41), daha çok şut çektiği (24-13), daha çok isabetli şut bulduğu (10-6) daha çok rakip ceza sahası içinde topla buluştuğu (42-19), daha çok orta yaptığı (27-12), daha çok isabetli orta yaptığı (11-2) derbiden mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

PANİK VE BECERİ FAKTÖRÜ

Her açıdan üstün olduğu maçta Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında geriye düşüren en temel faktör panikti.

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Evet, panik, telaş ya da endişe, her ne derseniz...

Maç boyunca Fenerbahçeli oyuncuların yenemediği ancak Galatasaray'ın Torreira'nın golüyle üstünden attığı bu his, belki de maçın en belirleyici faktörlerinden biri oldu.

Orta sahanın jet hızıyla geçildiği, takım boylarının uzadığı, takım savunmalarının yok olduğu, alanların genişlediği, yerleşimin yerini geçişlerin aldığı derbide; fırsatları optimum seviyede değerlendiren Galatasaray'a karşı, şuursuzca rakip sahaya hücum etmeye çalışan, son topları olabilecek en kötü şekilde kullanan, bulduğu birbirinden net gol fırsatlarını cömert bir şekilde harcayan, skorun da etkisiyle maç boyu telaş içinde hareket eden bir Fenerbahçe izledik.

Öyle ki sarı lacivertliler; Sebastian Szymanski, Jayden Oostervolde, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Neysri (2) ile bulduğu birçok gol pozisyonundan 1 gol dahi çıkaramadı.

CENAZE LEVAZIMATÇILIĞI ÜZERİNE

Evet, derbiler diğer maçlardan farklıdır, yalnız 3 puanı ifade etmez... Hele ki ligin kalitesinin düştüğü, birkaç takımın sıyrıldığı durumlarda daha da önemli bir hal alır.

Ancak henüz ligin altıncı haftasında; ezildi-büzüldü-çöktü gibi söylemlerde bulunanlara, Mourinho da çare olmadı diyenlere, şampiyonluk gitti şeklinde zılgıt atanlara, ezcümle cenaze levazımatçılığına soyunanlara meydan vermemeli Fenerbahçeli...

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Zira Galatasaray ne sezon başında Beşiktaş'a 5-0 kaybettiğinde çöktü ne de bütçe olarak kendinden çok küçük Young Boys'a iki maçta kaybedip turu elinden kaçırdığında...

Unutulmamalı; bu bir maraton ve bu uzun yolculukla köprünün altından daha çok sular akar...