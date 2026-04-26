Derbide penaltı tartışması: Fenerbahçe yararlanamadı, Galatasaray isyan etti! 'Düşürülmesinin ardından karar devam'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'a konuk olurken mücadeleye hızlı başlayan taraf sarı-lacivertliler oldu.

YASİN KOL PENALTI DEDİ





Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı.

Sol kanattan gelişen hızlı atakta savunma arkasına koşan Cherif, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in arasından hızla ceza sahasına girdi. Vuruşunu yapmayan hazırlandığı anda Cherif'i Davinson Sanchez kayarak düşürdü.

Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA DIŞARIYA VURDU





Beyaz noktada topun başına geçen Talisca, sol ayağının içiyle sağ alt köşeye vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray karşılaşmanın 22. dakikasında penaltı bekledi.

Savunmadan seken topu önüne alarak ceza sahasına giren Leroy Sane, Nene'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Galatasaray cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Bir süre VAR'la diyalog kuran Yasin Kol, herhangi bir izleme tavsiyesi gelmeyince oyunun başlamasını istedi.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSME SARI KART





Fenerbahçe'de Ederson ve Archie Brown, penaltı beklentileri sonrası yaşanan tartışmaların ardından sarı kart gördü.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı ekip, pozisyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sané'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonucunu ise "Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Devre arası bir paylaşım daha yapan Galatasaray, X platformundan "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!" sözlerine yer verdi.