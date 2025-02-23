Derbide Osimhen'e yine Skriniar kelepçesi!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, G.Saray’ın golcüsü Osimhen’i, onu çok iyi tanıyan Skriniar ile durdurmayı planlıyor.

Skriniar, İnter forması giydiği dönemde Napoli’nin santrforu olan Osimhen ile defalarca karşı karşıya oynamıştı.

21 Kasım 2021’deki İnter-Napoli maçında iki futbolcunun kafa kafaya çarpışması sonucu Osimhen’in yüzünde kırıklar oluşmuş ve 3.5 saat süren ameliyatla suratına 6 plaka, çenesine 18 vida takılmıştı. Nijeryalı futbolcu daha sonra kendisiyle özdeşleşen maskeyi kullanmak zorunda kalmıştı.

LiVAKOViC Mi, iRFAN CAN MI?

Derbi öncesi merak edilen diğer konu F.Bahçe’de defansta Skriniar’ın yanında kimlerin oynayacağı ve kaleyi kimin koruyacağı... İyileşen Djiku ve Çağlar’ın takıma dönmesinin ardından maça Skriniar-Amrabat-Yusuf üçlüsüyle mi yoksa Djiku ve Çağlar’lı bir kurguyla çıkılacağı merakla bekleniyor. Sakatlıktan kurtulan Livakovic’in, İrfan Can Eğribayat’tan kaleyi devralması bekleniyor.

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Öte yandan F.Bahçe’nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, evinde St. Mirren’e 2-0 yenildi ve ligde 9 maç sonra kaybetti.