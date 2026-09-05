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Derbide ortalık karıştı, birbirine girdiler: Fenerbahçe'de el hareketi, Beşiktaş'tan boğaz sıkma itirazı!

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#Süper Lig#Fenerbahçe-Beşiktaş#Halil Umut Meler
Derbide ortalık karıştı, birbirine girdiler: Fenerbahçede el hareketi, Beşiktaştan boğaz sıkma itirazı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 21:37

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında ortalık karıştı. Derbinin 52. dakikasında Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan gerilimde iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Dev derbide iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

İlk yarıda birkaç pozisyonda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin savunmacısı Milan Skriniar ile Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic arasındaki gerilim, ikinci yarıda da devam etti.

VLAHOVIC'TEN TEPKİ

Karşılaşmanın 52. dakikasında topsuz alanda yaşanan pozisyonda Vlahovic, rakibinin müdahalesi sonrası el bekledi. Skriniar ise Beşiktaşlı futbolcunun itirazına tepki gösterdi.

İki futbolcu arasındaki gerilimin büyümesiyle birlikte ortalık bir anda karıştı. Takım arkadaşları araya girdi.

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'EL HAREKETİ' İTİRAZI

Beşiktaşlı futbolcular, Vlahovic'in pozisyon sırasında Skriniar tarafından boğazının sıkıldığını savunarak itirazlarda bulundu. Fenerbahçe cephesinde ise Skriniar'ın yaptığı el hareketi dikkat çekti.

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3 SARI KART ÇIKTI

Hakem Halil Umut Meler, yaşananların ardından oyunu durdurdu. VAR incelemesinin de ardından kararını veren Meler, Fenerbahçe'den Milan Skriniar ve Ederson'a, Beşiktaş'tan ise Dusan Vlahovic'e sarı kart gösterdi.

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