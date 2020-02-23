Derbide olay görüntü! Ali Koç tribünden atladı... İşte o an...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ardından kendisi için yapılan istifa tezahüratlarının ardından tribünden atladı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de 20 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olurken taraftarlar, başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratlarının ardından maçı izlediği yerden aşağı atladı.
Yenilginin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, ''Ali Koç gelecek, hesap verecek'' ve ''Yönetim istifa'' tezahüratlarında bulundu.
Bunun üzerine Ali Koç, sinirlenerek maçı izlediği yerden aşağa atladı.
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