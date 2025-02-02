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Derbide Milan son dakikada Inter'den puanı kurtardı! Hakan Çalhanoğlu...

Güncelleme Tarihi:

#Serie A#Milan#Inter
Derbide Milan son dakikada Interden puanı kurtardı Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 23:16

Serie A'nın 23. haftasındaki Milano derbisinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Milan, son dakika golüyle skoru 1-1 yaptı ve müsabaka bu golle sonuçlandı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasındaki Milano derbisinde Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı.

San Siro'da oynanan derbide ilk yarıyı Milan, Tijani Reijnders'ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

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Mücadelenin son bölümünde hücumda gol arayan savunma oyuncusu Stefan de Vrij, yeni transfer Nicola Zalewski'nin pasıyla 90+3. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

"Derby della Madonnina" karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 63. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu beraberliğin ardından bir maçı eksik Inter, puanını 51 yaptı ve ikinci sırada kaldı.

Maç eksiği olan Milan ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.

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#Serie A#Milan#Inter

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