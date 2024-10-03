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Derbide korkutan sakatlık! Maça devam edemedi...

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#Kadınlar Süper Kupa#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş
Derbide korkutan sakatlık Maça devam edemedi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 18:54

Fenerbahçe Opet'in Beşiktaş'ı 79-63 yendiği FIBA Kadınlar Süper Kupa final maçının 3. periyodunda sakatlık geçiren Nika Mühl, karşılaşmaya devam edemedi.

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FIBA Kadınlar Süper Kupa final maçında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin 3. çeyreğinde sakatlanan siyah beyazlı takımda Nika Mühl, kötü bir sakatlık yaşayarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün akşam başlayan kupa maçı, tribünde çıkan olaylar sebebiyle bugüne ertelenmişti. Büyük heyecana sahne olan maç saat 16.00'da başladı. Final karşılaşmasını Fenerbahçe Opet 79-63 kazandı ve art arda ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Maçın 3. periyotunda Beşiktaş'ta dizinden sakatlanan Nika Mühl izleyenleri korkuttu. Çeyreğin tamamlanmasına 2 dakika 10 saniye kala siyah beyazlıların Hırvat oyuncusu Mühl acılar içinde yerde kaldı. Sedyeyle saha dışına alınan basketbolcu, ambulansla hastaneye kaldırılacakken takımını yalnız bırakmak istemedi ve tedavisine saha kenarında devam edildi.

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#Kadınlar Süper Kupa#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş

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